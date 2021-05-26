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В Україні та поруч з нею знаходяться десятки тисяч солдатів Росії – генсек НАТО

26 травня 2021, 03:51
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РФ не відтягнула від українського кордону значну кількість озброєння, поділився Столтенберг.

Столтенберг сказав, що поруч з Україною та у самій країні знаходяться десятки тисяч російських солдатів
Поруч з Україною та у самій країні знаходяться десятки тисяч російських солдатів, сказав Йенс Столтенберг / Reuters

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО, військово-політичний блок) Йенс Столтенберг заявив, що Російська Федерація відвела від кордону України не всі війська.

В Україні та біля неї знаходяться десятки тисяч солдатів РФ, сказав глава Альянсу на пресконференції з прем'єр-міністром Естонії Кеєю Каллас.

За його слова, російська сторона не відвела від українських рубежів серйозну кількість озброєння.

"У той час, як Росія відвела деякі свої війська, десятки тисяч солдатів залишаються в Україні і навколо неї...", – заявив Столтенберг.

Генсек додав, що країни-члени блоку будуть зміцнювати оборону, проявляти пильність та підтримувати своїх партнерів.

читайте такожУкраїні через Медведчука загрожує "удар Путіна": у МЗС попередили, до чого готуватисяНагадаємо, на початку весни 2021 року стало відомо, що Росія під виглядом навчань стягує сили до східного кордону України та у захоплений Крим.

Примітно, що частина східного кордону Київ не контролює – рубежі знаходяться під контролем проросійських бойовиків так званих "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки".

Влада України вважає, що РФ вдалася до маневрів, щоб створити атмосферу тиску під час переговорів для врегулювання ситуації на Донбасі. Київ та низка західних країн Заходу закликали російську владу не загострювати ситуацію.

Наприкінці квітня в Росії заявили, що почали відводити війська у місця їх постійної дислокації. У середині травня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що РФ продовжувала утримувати біля різних ділянок кордону близько 80 тисяч військових.

Агресія РФ у Криму та на Донбасі

У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" та оголосила півострів своєю територією.

У цьому ж році на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину Донецької та Луганської областей і створили самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".

російські війська Йенс Столтенберг
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