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У ВООЗ оголосили, що світ скоро пройде 60% шляху в боротьбі з COVID-19, і попередили про небезпеку

10 жовтня 2021, 15:23

Питання вакцинації від COVID-19, як і раніше, залишається проблемою і може спровокувати ризик появи нових варіацій коронавірусу, вважають у ВООЗ.

коронавірус, маска
У ВООЗ стверджують, що наразі не можна зробити прогноз щодо завершення пандемії COVID-19 / Reuters

Світ незабаром повинен подолати 60% шляху в боротьбі з коронавірусом. Але попереду можуть з'явитися несподівані бар'єри, тому наразі складно зробити прогноз про те, коли епідемія завершиться. Зараз спостерігається дуже серйозний розрив в охопленні населення вакцинацією від COVID-19. Така ситуація може спровокувати появу нових штамів вірусної інфекції. Про це заявила головна наукова співробітниця Всесвітньої організації охорони здоров'я Сум'я Свамінатан.

У інтерв'ю швейцарському виданню SonntagsBlick вона розповіла про те, що якщо порівнювати пандемію з марафоном, то можна сказати про подолання 60% шляху в боротьбі з коронавірусною інфекцією. При цьому на світ може очікувати ще безліч бар'єрів.читайте також"Країни повинні ділитися вакциною": у ВООЗ розповіли, що допоможе людству перемогти коронавірус

"Сподіваюся, що ми скоро подолаємо 60% маршруту. Однак не виключено, що нам доведеться подолати ще безліч перешкод", - сказала Свамінатан.

Крім того, за її словами, наразі зарано робити заяви про вирішення питання з пандемією коронавірусу.

"Було б передчасно казати, що ми незабаром його подолаємо (вірус, - ред.), це не так. Для цього занадто багато залишається невідомим, у тому числі несподівана поява нових варіантів (штамів коронавірусу, - ред.), - зазначила фахівчиня ВООЗ.

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Також вона акцентувала увагу на тому, що існує великий розрив у ситуації з охопленням населення вакцинацією від коронавірусу в різних світових регіонах. За словами експерта, у низці держав прищепилися 70-80% населення, а у Африці рівень вакцинації навіть менше 4%. У зв'язку з цим з'являється ймовірність ризику появи нових варіацій коронавірусної інфекції.читайте такожВООЗ засудила багаті країни у "подовженні пандемії" через накопичення COVID-вакцин

"Чим довше ми миритимемося з цією ситуацією, тим вище ризик появи нових варіантів (коронавірусу), - підкреслила Сумья Свамінатан.

Нагадаємо, раніше експертка Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з боротьбі з COVID-19 Марія Ван Керхове заявила, що світ, як і раніше, знаходиться в епіцентрі пандемії коронавірусної інфекції. Наразі не використовуються всі можливості для того, щоб наблизитися до завершення епідемії.

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