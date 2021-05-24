У ВООЗ попередили про атаку нового смертоносного вірусу

Тедрос Гебреїсус обнадіяв проривом у боротьбі з COVID-19.
Найближчим часом у світі ймовірна поява нового смертоносного вірусу, заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреїсус.
Як підкреслив він в ході відкриття 74-ї сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я, трансляція якої проходила в Twitter ВООЗ, світ не востаннє зіткнувся з загрозою пандемії.
"Не востаннє світ зіткнувся із загрозою пандемії. Згідно з еволюційними оцінками, з'явиться новий вірус, який потенційно буде ще більш заразним і більш смертоносним, ніж нинішній вірус", - сказав Тедрос Гебреїсус.
Він закликав держави-члени ВООЗ підтримати масований ривок для вакцинації не менше 10% населення кожної країни до вересня.
У той же час він каже, що вже до грудня 2021 року вірогідний "порив" для досягнення мети — вакцинації не менше 30% людей.
За оцінками ВООЗ, для того щоб досягти вересневої мети, необхідно за чотири місяці вакцинувати 250 млн осіб в країнах з низьким і середнім рівнем доходів, включаючи всіх медичних працівників і людей з груп ризику.
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Коронавірус в Україні:
- За минулу добу в Україні зафіксували 1 тис. 334 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
- Зокрема, за інформацією МОЗ, захворіли 86 дітей та 21 медичний працівник.
- Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Дніпропетровській (190), Миколаївській (151) областях, Києві (125), Харківській (101) та Київській (75) областях.
- Також за минулу добу госпіталізовано 1 тис.019 осіб. Одужали 6 тис. 999 осіб. Тестувань методом ПЛР здійснено 8 тис. Летальних випадків зареєстровано 68.
- За весь час пандемії в Україні захворіли 2 млн 183 тис.855 осіб. Видужали 1 млн 957 тис. ПЛР-тестів проведено 10 млн 022 тис. Летальних випадків зареєстровано 49 тис.