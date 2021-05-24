У ВООЗ попередили про атаку нового смертоносного вірусу

Тедрос Гебреїсус / Reuters

Найближчим часом у світі ймовірна поява нового смертоносного вірусу, заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреїсус.

Як підкреслив він в ході відкриття 74-ї сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я, трансляція якої проходила в Twitter ВООЗ, світ не востаннє зіткнувся з загрозою пандемії.

"Не востаннє світ зіткнувся із загрозою пандемії. Згідно з еволюційними оцінками, з'явиться новий вірус, який потенційно буде ще більш заразним і більш смертоносним, ніж нинішній вірус", - сказав Тедрос Гебреїсус.

Він закликав держави-члени ВООЗ підтримати масований ривок для вакцинації не менше 10% населення кожної країни до вересня.

У той же час він каже, що вже до грудня 2021 року вірогідний "порив" для досягнення мети — вакцинації не менше 30% людей.

За оцінками ВООЗ, для того щоб досягти вересневої мети, необхідно за чотири місяці вакцинувати 250 млн осіб в країнах з низьким і середнім рівнем доходів, включаючи всіх медичних працівників і людей з груп ризику.

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