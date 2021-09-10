"Країни повинні ділитися вакциною": у ВООЗ розповіли, що допоможе людству перемогти коронавірус

Пандемія може бути подолана тільки шляхом вакцинації / Reuters

У ВООЗ зробили заяву про те, що допоможе людству перемогти коронавірус. В Організації вчергове зосередили увагу на необхідності вакцинації. Причому, загальної.

На сьогоднішній день головною метою кампанії з вакцинації від коронавірусної інфекції є запобігання важких форм захворювання. При цьому, країни повинні зайняти активну позицію в плані обміну і поширення вакцин.

Про це заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге, пише Le Figaro.

Він стверджує, що раніше йшлося про досягнення колективного імунітету з вакцинації до 80% населення. Однак з приходом "Дельти" все змінилося. І тепер, "щоб вийти з гострої фази, необхідно виробити всеосяжний підхід, одночасно нарощуючи масштаби вакцинації, а також потенціал виробництва".

"Нам необхідно розширювати географію виробничих потужностей з урахуванням місцевих можливостей і експертного досвіду. І, третє, нам необхідно збільшити обмін дозами. Країни повинні більш активно ділитися дозами вакцин", - сказав він.

Реклама

Але поки формування колективного імунітету не є пріоритетною метою.

"Вакцинація дозволяє запобігти тяжкому перебігу захворювання і смерті. Ми бачимо, що захворюваність з важким перебігом і смертність в країнах, які нарощують охоплення щепленнями, істотно знижується. Дуже важливо, що величезний тиск, який був на системах охорони здоров'я, поступово знижується", - підсумував Клюге.

Нагадаємо, раніше Всесвітня організація охорони здоров'я зробила невтішну заяву про рівень захворюваності коронавірусом. В Організації акцентували, що світ перейшов на плато і воно знаходиться на досить високому рівні.

Також раніше на території Волинського регіону індійський штам коронавірусу "Дельта" виявили у 47 осіб. При цьому, наймолодшому інфікованому всього лише 17 днів.