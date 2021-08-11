У ВООЗ розповіли про загрозу штаму "Йота"

Коронавірус "Йота" не такий небезпечний, як "Дельта" / Reuters

У Всесвітній організації охорони здоров'я стверджують, що штам коронавірусу "Йота", який нещодавно виявили в Нью-Йорку, не несе серйозної небезпеки. Про це заявила експерт організації Марія ван Керкхове у середу, 11 серпня.

"У листопаді 2020 року ми виділили цей варіант, а в березні 2021 року внесли до списку варіантів, що викликають інтерес. В основному цей варіант присутній в США. Зараз у нас є інформація про 27 тисяч випадків, і, за нашими даними, кількість випадків зменшується", - зазначила вона.

За словами експерта ВООЗ, на даному етапі дослідники дійшли висновку, що цей варіант коронавірусної інфекції "не є більш небезпечним".

"У глобальному плані 90% генетичних послідовностей відносяться до варіанту "Дельта". Ми приділяємо увагу всім варіантам і продовжуємо моніторинг ситуації. Але поки Дельта перевершує за небезпекою "Йоту", і дуже сильно", - підсумувала ван Керкхове.

Тим часом, дослідники стверджують, що Йота-штамм передається на 15-25% швидше інших варіантів коронавірусу і збільшує ризик летального результату. Зокрема, на 46% у пацієнтів віком від 45 до 64 років, на 82% - у групі від 65 до 74 років і на 62% - у людей старше 75 років.

Крім цього, відзначається, що він може поширюватися за кілька тижнів до виявлення і здатний вислизати від імунної відповіді. Тобто, може бути стійким до терапевтичних антитіл.

Нагадаємо, раніше Всесвітня організація охорони здоров'я закликала владу країн не проводити кампанії з додаткової вакцинації проти коронавірусу хоча б до кінця вересня. Таку позицію у ВООЗ пояснюють розривом між кількістю щеплень у багатих і бідних країнах, який невпинно збільшується.