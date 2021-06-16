У Женеві "липовий" Путін випив горілочки на лавці і посмітив грошима

У Женеві пройшов антипутінський перфоманс / Facebook, Игорь Эйдман

У Женеві, де сьогодні проходить зустріч президента Росії Володимира Путіна і президента США Джо Байдена, пройшла акція протесту прихильників опозиціонера Олексія Навального.

Один з мітингувальників одягнув маску з обличчям Путіна та влаштував перформанс - посидів на лавочці з матрьошкою і пляшкою горілки, а на грудях в нього було намальовано кілька "татуювань" - обличчя Сталіна, напис "ГУЛАГ" і герб СРСР. Поруч з ним на лавці стояли муляжі флаконів з отрутою "Новачок" та полонієм, пише 24.

Фото: Facebook, Игорь Эйдман

Фото: Facebook, Игорь Эйдман

Також повідомляється, що псевдопутін роздавав усім присутнім фальшиві гроші.

Про що мітинг

Мітингувальники засудили репресії проти російської опозиції. Серед їхніх вимог – звільнення політв'язнів у Росії.

Учасники протесту наголосили, що, на їхню думку, Путін становить загрозу як для європейської, так і для американської безпеки. Своїми діями вони прагнули привернути увагу до гострих проблем, які, скоріш за все, обговорюватимуть президенти Росії та США у Женеві.

Фото: Facebook, Игорь Эйдман

Нагадаємо, сьогодні, 16 червня президент Росії Володимир Путін зустрічається з президентом США Джо Байденом у Женеві. Главред в текстовій онлайн трансляції розповідає всі подробиці зустрічі.