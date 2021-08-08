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Вакцина не допоможе: у США попередили про появу нового штаму-мутанта COVID-19

8 серпня 2021, 21:58
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Нещеплені люди допомагають поширювати коронавірус, нагадав Ентоні Фаучі.

коронавірус
У США говорять про появу стійкого до вакцин штаму / Daniel Foster / flickr.com/

Новий штам коронавірусу може стати стійким до вакцин, заявив директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі.

Він спрогнозував, що в зимовий період коронавірусна інфекція буде поширюватися разом з вірусом грипу, проте зупинити пандемію може щеплення переважної більшості населення, повідомляє USA Today.

Інфекціоніст попередив про те, що новий сплеск захворюваності може відбутися також навесні 2022 року.

Глава Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США пояснив, що нещеплені люди допомагають поширювати коронавірус.

За його словами, збільшення числа вакцинованих може запобігти появі ще більш небезпечних штамів коронавірусу, проте не виключено виникнення нового штаму вірусу.

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"Якщо ви дозволяєте вірусу вільно і на постійній основі відтворюватися в суспільстві, то він буде мутувати. Що станеться, якщо протягом місяців і місяців ви дозволите вірусу відтворюватися: гіпотетично можливо, не гарантовано, але гіпотетично можливо, що ми могли б отримати варіант, який буде вислизати від захисту вакцини", - додав Фаучі.

Нагадаємо, нове дослідження вчених показало, що деяким людям може бути достатньо тільки одного щеплення вакциною Pfizer для того, щоб отримати міцний імунітет. Однак це стосується тільки тих, у кого раніше підтвердили SARS-CoV-2.

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