Вакцинація 250 млн осіб і небезпека нових штамів: у ВООЗ закликали країни вдарити по COVID-19

У ВООЗ закликали багаті країни поділитися вакцинами з державами із середнім і низьким рівнем доходу / Reuters

Циркуляція COVID-19 у країнах, які стикаються з проблемою отримання вакцин, може призвести до появи нових небезпечних варіацій коронавірусної інфекції. Щоб запобігти такій картині, держави, у яких надлишок препаратів, повинні ними поділитися. Слід вакцинувати, в першу чергу, медиків, літніх людей та осіб з супутніми захворюваннями. За 4 місяці треба прищепити 250 мільйонів чоловік в країнах з низьким і середнім рівнем доходу, а до середини 2022 року потрібно вакцинувати близько 60% всього світового населення. Про це заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я.

У статті спецпосланців ВООЗ йдеться про те, що у ситуації, коли в багатьох країнах фіксується дефіцит вакцин, ті держави, у яких дуже багато препаратів, повинні ними поділитися. Якщо вірус поширюватиметься в проблемних країнах, то з'являтиметься все більша кількість нових небезпечних модифікацій коронавірусу.



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читайте такожУ ВООЗ оголосили про дуже небезпечну стадію COVID-19 і звернулися до світу"У той час, коли багато країн страждають від нестачі вакцин, держави, у яких є великі запаси цих препаратів, не повинні збирати їх у себе, прагнучи охопити все своє населення. Це навіть не в їхніх інтересах – інтенсивне поширення вірусу в країнах без вакцин збільшує ймовірність того, що з'являться більш трансмісивні і небезпечні варіанти інфекції, і може призвести до того, що ефективність вже існуючих препаратів буде знижена", - наголошується у матеріалі.

Організація закликає робити щеплення від COVID-19 в першу чергу тим особам, які найбільш уразливі для потенційного зараження. Йдеться про медичних працівників, літніх людей і категорії осіб з супутніми захворюваннями.

"Стратегія повинна враховувати заклики і прогнози ВООЗ про те, що до вересня 2021 року щеплення отримає, принаймні, 10% світового населення, до грудня – вже 40%, а до середини 2022 року - 60%", - додали в ВООЗ, підкресливши, що така мета буде досягнута у тому випадку, якщо за 4 місяці вдасться вакцинувати 250 мільйонів людей в державах, де фіксується низький і середній рівень доходів населення.

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Заяви ВООЗ про коронавірус COVID-19

Наприкінці червня у Всесвітньої організації охорони здоров'я заявляли, що в багатих країнах пандемія COVID-19 після вакцинації пішла на спад. Однак світ зіткнувся з новим небезпечним штамом коронавірусу - Дельта, який циркулює в безлічі країн і може приpвести до великої кількості важких випадків зараження коронавірусної інфекцією.

У липні організація повідомляла про поширення нового штаму COVID-19 під назвою Лямбда. За інформацією фахівців, варіація коронавірусу відрізняється підвищеним рівнем переданості.

У ВООЗ стверджують, що новий спалах COVID-19 в Україні через штам Дельта може статися вже наприкінці серпня - початку вересня. У зв'язку з цим фахівці закликають українців вакцинуватися.