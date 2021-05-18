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Валить дерева і трощить будинки: на Індію обрушився найпотужніший за 20 років циклон Тауктае

18 травня 2021, 21:35

Циклон Тауктае промчав повз прибережних штатів Керала, Карнатака, Гоа і Махараштра.

Циклон Тауктае
Циклон Тауктае / Reuters

Надзвичайно сильний циклон Тауктае накрив західне узбережжя Індії - це найпотужніший циклон в країні за останні 20 років.

Як повідомляє BBC, щонайменше 12 людей загинули. Влада Індії евакуювала майже 150 тисяч людей з будинків в штаті Гуджарат в притулки.

Як інформують ЗМІ, це викликає побоювання з приводу можливих нових сплесків коронавірусу в найближчі тижні. Крім того, федеральний уряд наказав зупинити щеплення в декількох прибережних містах, які, як вважається, знаходяться в зоні ризику.

Циклон Тауктае промчав повз прибережних штатів Керала, Карнатака, Гоа і Махараштра. Були зруйновані будинки і відключено електрику в декількох районах цих штатів.

Аеропорт і порти були закриті. Залізниця Мумбаї - одна з найбільш завантажених у світі - постраждала через затоплення рейок.

  • Циклон Тауктае
    Циклон Тауктае Reuters
  • Циклон Тауктае
    Циклон Тауктае Reuters
  • Циклон Тауктае
    Циклон Тауктае Reuters
  • Циклон Тауктае
    Циклон Тауктае Reuters
  • Циклон Тауктае
    Циклон Тауктае Reuters
  • Циклон Тауктае
    Циклон Тауктае Reuters
  • Циклон Тауктае
    Циклон Тауктае Reuters

Метеорологічний департамент Індії підвищив категорію шторму з "дуже сильного" до "надзвичайно сильного".

Міністр доходів Гуджарату Панкадж Кумар зазначив, що це буде найсильніший циклон, що обрушився на Гуджарат як мінімум за 20 років і його можна порівняти з циклоном 1998 року.

Він забрав життя не менше 4 тисяч людей і завдав збитків на сотні мільйонів доларів.

Погода - про що раніше повідомляв Главред:

  • Запорізьку область в ніч з 16 на 17 травня накрила негода. Сильний дощ заливав вулиці, град побив деякі фруктові дерева.
  • Погода в Україні влітку 2021 буде аномально спекотною. За прогнозом синоптиків і кліматологів, особливо несприятливі кліматичні умови очікують жителів і аграріїв степової зони.
  • Експерт вважає, що в Україні літо стане довшим, а зими може зовсім не бути.

Циклон

Циклоном називають повітряну масу у вигляді атмосферного вихору з віссю величезного діаметру, пише Вікіпедія.

У центрі вихору повітря має знижений тиск. Циклон найчастіше приносить опади.

погода
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