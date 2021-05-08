Вашингтон готовий підставити плече Києву у сфері безпеки - Держдеп / Reuters

Сполучені Штати підтверджують підтримку України на тлі військової агресії Росії. Вашингтон висловлює готовність посилювати партнерство у сфері безпеки та оборони, і продовжить працювати з Києвом для досягнення його євроатлантичних устремлінь, заявила заступниця спікера Держдепартаменту США Джалін Портер.

"У Києві держсекретар (Ентоні Блінкен - ред.) підтвердив нашу непохитну підтримку суверенітету України та її територіальної цілісності, особливо на тлі поточної російської агресії. Ми продовжимо зміцнювати наше партнерство - партнерство у сфері безпеки - з Україною, щоб вона могла захистити себе в умовах агресії", - повідомила представниця Держдепартаменту під час брифінгу.

Водночас Портер нагадала про необхідність для України подальшого прогресу в проведенні реформ, а також у боротьбі з внутрішніми загрозами, які створює корупція.

Представниця Держдепу додала, що США разом з міжнародними партнерами закликають українську владу забезпечити належне корпоративне управління державними підприємствами.

Візит Блінкена до України - про що йшлося раніше: