Вашингтон готовий підставити плече Києву у сфері безпеки - Держдеп

Водночас у Держдепі нагадали про необхідність для України подальшого прогресу в проведенні реформ, а також у боротьбі з корупцією.
Сполучені Штати підтверджують підтримку України на тлі військової агресії Росії. Вашингтон висловлює готовність посилювати партнерство у сфері безпеки та оборони, і продовжить працювати з Києвом для досягнення його євроатлантичних устремлінь, заявила заступниця спікера Держдепартаменту США Джалін Портер.
"У Києві держсекретар (Ентоні Блінкен - ред.) підтвердив нашу непохитну підтримку суверенітету України та її територіальної цілісності, особливо на тлі поточної російської агресії. Ми продовжимо зміцнювати наше партнерство - партнерство у сфері безпеки - з Україною, щоб вона могла захистити себе в умовах агресії", - повідомила представниця Держдепартаменту під час брифінгу.
Водночас Портер нагадала про необхідність для України подальшого прогресу в проведенні реформ, а також у боротьбі з внутрішніми загрозами, які створює корупція.
Представниця Держдепу додала, що США разом з міжнародними партнерами закликають українську владу забезпечити належне корпоративне управління державними підприємствами.
Візит Блінкена до України - про що йшлося раніше:
- 6 травня держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав Україну. Глава американського Держдепу провів зустріч з президентом Володимиром Зеленським, а також українськими політиками, чиновниками та громадськими діячами.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що під час переговорів з Блінкеном президент Зеленський передав американському чиновнику новий елемент стратегії врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі.
- Кулеба також додав, що США підтвердили свою підтримку Кримської платформи і закликають інші держави взяти участь у заході Києва з питань звільнення окупованого українського півострова.