Телеведучого росТВ Познера закидали яйцями і видавили з Грузії

Володимир Познер / УНІАН

Відомий російський телеведучий Володимир Познер був змушений терміново покинути Тбілісі, оскільки в столиці Грузії пройшли масові акції протесту через його приїзд. Про це повідомляє місцевий телеканал Руставі-2.

У Тбілісі Познер збирався відзначити свій день народження. Але його Готель мітингувальники закидали курячими яйцями. Після чого 87-річний телеведучий і вирішив виїхати з країни.

Протестувальники були обурені, що в країну пустили людину, яка "виправдовує російську окупацію Абхазії". При цьому в грузинському МВС заявили, що Познер в'їхав в країну за американським паспортом.

Журналіст Відлуння Кавказу нагадали, що в 2010-му Познер говорив: "Саакашвілі помилився. Американці не допомогли, і Росія відповіла. Це було військове вторгнення з боку Грузії, в результаті чого Грузія втратила Абхазію назавжди. Більше Абхазія ніколи не буде частиною Грузії".

Вранці 1 квітня Познер разом з деякими своїми гостями з конвоєм поліції виїхав з готелю в інший. Автобус мітингувальники також закидали яйцями і написали на асфальті "Геть з Грузії!". Пізніше Познер полетів з Тбілісі чартерним рейсом.

читайте також"Він поганий": Познер розкрив скандальні факти про Путіна

Нагадаємо, раніше повідомлялося: