Великобританія відреагувала на висилку дипломатів РФ із Чехії

Влада Великобританії підтримали Чехію, яка звинуватила російських дипломатів у шпигунстві і видворила з з країни.
Великобританія повністю підтримує Чеську Республіку, яка, звинуватила Москву в причетності до вибуху на складі боєприпасів. У зв'язку з цим з Праги видворили 18 російських дипломатів, які займалися шпигунською діяльністю, заявив міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб в Twitter.
"Великобританія повністю підтримує наших Чеських союзників, які показали, наскільки далеко піде ГРУ в своїх спробах провести небезпечні і зловмисні операції", - заявив Рааб.
При цьому він підкреслив, що про небезпеку поведінки Росії свідчить напад у Солсбері.
Висилка дипломатів РФ з Чехії - про що раніше писав Главред:
- Раніше МЗС Чехії оголосив про висилку 18 російських дипломатів з країни.
- У відповідь російський МЗС пригрозивши відповідними заходами на висилку дипломатів з Чехії. "Празі виражений рішучий протест, Москва схвалить відповідні заходи, які змусять Чехію усвідомити відповідальність", - заявили в МЗС Росії.
Автор: Катерина Трохимчук