Великобританія відреагувала на висилку дипломатів РФ із Чехії

Великобританія відреагувала на висилку дипломатів РФ / coursesuk.com

Великобританія повністю підтримує Чеську Республіку, яка, звинуватила Москву в причетності до вибуху на складі боєприпасів. У зв'язку з цим з Праги видворили 18 російських дипломатів, які займалися шпигунською діяльністю, заявив міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб в Twitter.

"Великобританія повністю підтримує наших Чеських союзників, які показали, наскільки далеко піде ГРУ в своїх спробах провести небезпечні і зловмисні операції", - заявив Рааб.

При цьому він підкреслив, що про небезпеку поведінки Росії свідчить напад у Солсбері.

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