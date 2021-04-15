Великобританія різко відреагувала на "зловмисні дії" Москви

У британському МЗС російському дипломату дали зрозуміти, що Лондон підтримує введені президентом США Джо Байденом санкції проти Росії.
МЗС Великобританії 15 квітня викликало посла РФ Андрія Келіна - російському дипломату висловили стурбованість "зловмисними діями" Москви, а також нарощуванням військ Росії біля кордону з Україною, повідомляє МЗС Великобританії.
"Міністерство закордонних справ Сполученого Королівства викликало російського посла у зв'язку з глибокою стурбованістю зловмисною діяльністю (Москви-ред.), включаючи кібератаки, втручання в демократичні процес і нарощування Збройних сил (РФ, - ред.) поблизу українського кордону і анексованого Криму", - наголошується в пресрелізі.
У британському МЗС російському дипломату дали зрозуміти, що Лондон підтримує введені президентом США Джо Байденом санкції проти Росії. Також послу вказали на плани Великобританії продовжити підтримку своїх союзників з протидії "зловмисним" діям російських спецслужб.
Військові кораблі США в Чорному морі - про що раніше повідомляв Главред:
- У Вашингтоні у зв'язку зі стягуванням Росією військ до кордонів України прийняли рішення про розміщенні військових кораблів США в Чорне море. Передбачалося, що кораблі будуть перебувати в Чорноморській акваторії з 4-5 квітня по 14-15 травня. До цього Штати отримали відповідний дозвіл від Туреччини, яка контролює протоки Босфор і Дарданелли.
- У Міноборони США заявляли, що відправка кораблів американських військово-морських сил повинна продемонструвати контроль Вашингтона над ситуацією. Також в Америці обіцяли запустити розвідувальні літаки над Чорним морем з метою контролю переміщення військ РФ в окупованому Криму.