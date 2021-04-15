Великобританія різко відреагувала на "зловмисні дії" Москви

Великобританія викликає посла Росії / coursesuk.com

МЗС Великобританії 15 квітня викликало посла РФ Андрія Келіна - російському дипломату висловили стурбованість "зловмисними діями" Москви, а також нарощуванням військ Росії біля кордону з Україною, повідомляє МЗС Великобританії.

"Міністерство закордонних справ Сполученого Королівства викликало російського посла у зв'язку з глибокою стурбованістю зловмисною діяльністю (Москви-ред.), включаючи кібератаки, втручання в демократичні процес і нарощування Збройних сил (РФ, - ред.) поблизу українського кордону і анексованого Криму", - наголошується в пресрелізі.

У британському МЗС російському дипломату дали зрозуміти, що Лондон підтримує введені президентом США Джо Байденом санкції проти Росії. Також послу вказали на плани Великобританії продовжити підтримку своїх союзників з протидії "зловмисним" діям російських спецслужб.

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