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Угорщина викликала посла України через невдоволення угодою Будапешта з Газпромом

28 вересня 2021, 11:13
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Петер Сіярто вважає позицію України серйозним порушенням суверенітету та інтересів національної безпеки Угорщини.

газ_транзит газу
Угорщина викликала посла України через невдоволення угодою Будапешта з Газпромом / Reuters

Угорщина підписала контракт на 15 років з російським Газпромом про постачання газу в обхід України. У відповідь на це офіційний Київ вирішив оскаржити цю угоду. Будапешту така реакція України не сподобалася, тому посла України "викликали на килим".

Очільник угорського МЗС Петер Сіярто в повідомленні на своїй сторінці в Facebook зазначив, що вважає таку позицію України серйозним порушенням суверенітету та інтересів національної безпеки Угорщини.

"Цей крок недружній після безлічі субсидій (вентилятори, медичне обладнання, догляд за солдатами, відпочинок дітей, фінансування інвестицій), які Україна отримала від нас... Зараз ми звернулися до посла України в МЗС", - переконаний міністр закордонних справ Угорщини.

Зазначимо, укладений на 15 років контракт Угорщини з Газпромом передбачає постачання 4,5 млрд кубометрів газу.

Водночас 3,5 млрд кубометрів газу поставлятимуться через територію Сербії, а ще мільярд кубометрів - через Австрію.

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Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував підписання Будапештом довгострокового контракту з російським Газпромом на постачання газу в обхід України. За його словами, це угода вдарила по україно-угорським відносинам, і Київ готує "відповідну відповідь".

"У нас є країна Угорщина, яка є членом ЄС і НАТО, водночас має особливі відносини з Росією, і завдала удару по україно-угорським відносинам, виключивши український газопровід зі схеми постачання газу з Росії", — сказав глава МЗС.

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Водночас очільник компанії-оператора ГТС України Сергій Макогон сказав, що газова угода Росії та Угорщини може призвести до повної або часткової зупинки транзиту російського газу через українську територію в Угорщину.

viber
Газпром газ Угорщина транзит газу Петер Сійярто новини Угорщини
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