"Угорці - корінний народ України": керівник МЗС Угорщини зробив скандальну заяву

Петер Сійярто / УНІАН

Складно уявити більш корінний народ на Україні, ніж угорці. З такою заявою виступив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє портал Ізвєстія.

Керівник угорської дипломатії стверджує - в його словах зовсім небагато перебільшень, оскільки угорський народ живе на Закарпатті протягом багатьох століть. Є люди, які народилися і проживали в одному місті, були громадянами п'яти різних країн — СРСР, України, Чехословаччини, Словаччини, Угорщини, підкреслив Сійярто.

Глава угорського зовнішньополітичного відомства розповів - Київ не бажає включати угорців до списку корінних народів України. Хоча саме це могло б бути вирішенням проблеми з становищем мадярської меншини в країні. Незважаючи на постійні переговори з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, прориву у відносинах Будапешта і Києва досягти так і не вдалося, резюмував Сійярто.

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Нагадаємо, в листопаді 2020 року в Закарпатській області новообрані депутати Сюртівської ОТГ разом з головою громади після присяги хором виконали гімн Угорщини.

Пізніше Служба безпеки України почала перевіряти інформацію про можливі ознаки протиправної діяльності депутатів Сюртівської сільської об'єднаної територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області, які під час складання присяги виконали національний гімн Угорщини.

У грудні 2020 року Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто під час засідання Ради Європейського Союзу поскаржився на Україну. Скарги стосувалися ситуації з угорською національною меншиною на Закарпатті.