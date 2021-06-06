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Ймовірні доньки Путіна "засвітилися" в ефірі російського телеканалу

6 червня 2021, 22:51

В інтерв'ю одна з них розповіла про генетичні дослідження, Онкологічні захворювання і про їх ранню діагностику.

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Марія Воронцова засвітилася на російському ТБ

На одному з російських телеканалів виступила ймовірна старша дочка президента РФ Володимира ПутінаМарія Воронцова. Інтерв'ю було записано під час Петербурзького міжнародного економічного форуму.

На сайті телеканалу Росія 24 Воронцову представили як кандидата медичних наук, провідного наукового співробітника Національного медичного дослідницького центру ендокринології МОЗ і члена Президії Російської Асоціації сприяння науці.

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В інтерв'ю вона розповіла про генетичні дослідження, онкологічні захворювання і про їхню ранню діагностику.

На цьому ж форумі 4 червня по відеозв'язку виступила друга ймовірна дочка Путіна Катерина Тихонова. Її представили як заступника директора Інституту математичних досліджень складних систем МДУ імені М. В. Ломоносова.

Раніше Главред писав про те, що Росію накрила небезпечна хвиля коронавірусу - люди масово ігнорують маски, у владі все одно на те, що відбувається, і вона з "з маніакальною завзятістю просувають "Супутник V" на світові ринки".

Тому дуже просте пояснення-гроші, які у зв'язку з цим сипляться в кишені дочки президента Росії Володимира Путіна Катерини Тиханової і її друзів-бізнесменів з близького оточення, повідомив російський соціолог Ігор Ейдман.

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