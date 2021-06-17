Victoria's Secret проміняв "ангелів" на трансгендера, футболістку і ЛГБТ-активістку

Кінець знаменитим "ангелам". Їм на зміну прийшла "постійно зростаюча група досвідчених жінок, які поділяють загальну пристрасть до позитивних змін".
Всесвітньо популярний бренд Victoria's Secret представив публіці новий список зірок, які відтепер стануть його обличчям в рамках зміненої маркетингової концепції. Як пише The New York Times, модний Дім запустив дві нові ініціативи - The VS Collective і The Victoria's Secret Global Fund for Women's Cancer, що в перекладі звучить, як, "постійно зростаюча група досвідчених жінок, котрі поділяють спільну пристрасть до позитивних змін".
"За допомогою соціальних, культурних і ділових відносин колектив VS буде працювати над створенням нових партнерських програм, революційних колекцій продуктів, привабливого і надихаючого контенту і мобілізувати підтримку життєво важливих для жінок справ", - відзначили в компанії.
читайте такожСексуальна модель Victoria's Secret еротично оголиласяЗамість 16 ангелів, які здавна представляли Victoria's Secret, в VS Collective увійшли світові моделі, спортсмени, артисти та активісти. Серед них - чемпіонка США з футболу, знаменита своїм рожевим волоссям, Меган Рапіно, індійсько-американська артистка Пріянка Чопра, австралійська модель південносуданського походження Адут Акеч, американський фотограф Аманда де Каденет, лижниця з Китаю Ейлін Гу, британська фітнес-модель Палома Ельзессер і бразильська модель-трансгендер Валентина Сампайо.
Це перші члени нової марекетингової моделі бренду. Ймовірно, незабаром їх лави поповняться новими неординарними особистостями.
Відзначимо, Victoria's Secret є одним з найпопулярніших світових брендів з виробництва жіночої білизни, косметики, парфумери та аксесуарів. Крім цього, бренд завжди славився своїми розкішними показами мод.
Однак останнім часом навколо модного будинку плелися інтриги і Victoria's Secret звинувачували в надмірній еротиці, а також фанатизмі до ідеальних форм жіночого тіла. Зокрема, видання The New York Times звинувачувало fashion-дім у "жінконенависництві".
Після цього в компанії переглянули свою політику і пообіцяли публіці "переформатувати" свою роботу.