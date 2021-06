Victoria's Secret проміняв "ангелів" на трансгендера, футболістку і ЛГБТ-активістку

"Ангели" Victoria's Secret / NYT

Всесвітньо популярний бренд Victoria's Secret представив публіці новий список зірок, які відтепер стануть його обличчям в рамках зміненої маркетингової концепції. Як пише The New York Times, модний Дім запустив дві нові ініціативи - The VS Collective і The Victoria's Secret Global Fund for Women's Cancer, що в перекладі звучить, як, "постійно зростаюча група досвідчених жінок, котрі поділяють спільну пристрасть до позитивних змін".

"За допомогою соціальних, культурних і ділових відносин колектив VS буде працювати над створенням нових партнерських програм, революційних колекцій продуктів, привабливого і надихаючого контенту і мобілізувати підтримку життєво важливих для жінок справ", - відзначили в компанії.

Замість 16 ангелів, які здавна представляли Victoria's Secret, в VS Collective увійшли світові моделі, спортсмени, артисти та активісти. Серед них - чемпіонка США з футболу, знаменита своїм рожевим волоссям, Меган Рапіно, індійсько-американська артистка Пріянка Чопра, австралійська модель південносуданського походження Адут Акеч, американський фотограф Аманда де Каденет, лижниця з Китаю Ейлін Гу, британська фітнес-модель Палома Ельзессер і бразильська модель-трансгендер Валентина Сампайо.

Це перші члени нової марекетингової моделі бренду. Ймовірно, незабаром їх лави поповняться новими неординарними особистостями.

Відзначимо, Victoria's Secret є одним з найпопулярніших світових брендів з виробництва жіночої білизни, косметики, парфумери та аксесуарів. Крім цього, бренд завжди славився своїми розкішними показами мод.

Однак останнім часом навколо модного будинку плелися інтриги і Victoria's Secret звинувачували в надмірній еротиці, а також фанатизмі до ідеальних форм жіночого тіла. Зокрема, видання The New York Times звинувачувало fashion-дім у "жінконенависництві".

Після цього в компанії переглянули свою політику і пообіцяли публіці "переформатувати" свою роботу.