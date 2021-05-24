Влада Білорусі видворила всіх співробітників посольства Латвії: відповіді довго чекати не довелося

Латвія у відповідь висилає білоруських дипломатів.
Влада Білорусі прийняла рішення вислати всіх співробітників посольства Латвії. У дипмісії залишиться тільки один адміністративно-технічний працівник для охорони будівлі.
"Залишити тут одного адміністративно-технічного співробітника для догляду за будівлею", - заявив глава МЗС Білорусі, передавати БелТа.
Глава МЗС зазначив, що посол Латвії був запрошений у зв'язку з образою державного прапора Білорусі в Ризі.
"Дуже прикро, що в цьому інциденті взяв участь поряд з мером міста Риги міністр закордонних справ Латвії - відомство, яке в принципі має працювати не на поділ, а на зближення народів", - додав він.
За його словами, послу Латвії запропоновано покинути Білорусь протягом доби, а співробітникам посольства - протягом 48 годин.
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Пізніше в міністерстві закордонних справ Латвії повідомили, що у відповідь на дії Мінська міністерство викликало Тимчасового повіреного в справах Білорусії "для інформування про ідентичні дії і висилку білоруських дипломатів до нормалізації відносин".
У чому причина висилки дипломатів Білорусі та Латвії
У ці дні столиця Латвійської Республіки приймає чемпіонат світу з хокею у вищому дивізіоні. На честь цього в центрі міста вивішені прапори всіх країн-учасниць.
Мер Риги Мартіньш Стакіс і міністр закордонних справ Едгар Ринкевич вирішили змінити нинішній державний прапор Білорусі, що залишився з радянських часів, на біло-червоно-білий, який уособлює опозиційний рух у цій державі.
На такий крок Латвійські чиновники пішли після вчорашніх подій в Білорусі.
Інцидент з авіалайнером Ryanair в Мінську - про що раніше повідомляв Главред:
- Літак компанії Ryanair, який летів рейсом Афіни-Вільнюс у неділю, 23 травня, змушений був здійснити термінову посадку у зв'язку з повідомленням про замінування. Однак після того, як авіалайнер приземлився, вибухових пристроїв не виявили.
- Серед пасажирів авіалайнера знаходився Білоруський опозиційний блогер, творець Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич. Його затримали силовики в Мінську.
- Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала інцидент "операцією спецслужб" і сказала, що Роману Протасевичу може загрожувати смертна кара.
- В Євросоюзі у зв'язку з резонансною посадкою літака в аеропорту Мінська зажадали пояснень від Білорусі.
- У відповідь ЄС розгляне можливість припинення пасажирського сполучення з Білоруссю.
- Згідно з даними білоруських ЗМІ, Романа Протасевича звинувачують у масових заворушеннях згідно з різними статтями Кримінального кодексу Республіки. Однак жодна з даних статей не передбачає виняткової міри покарання.