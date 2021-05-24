Влада Білорусі видворила всіх співробітників посольства Латвії: відповіді довго чекати не довелося

На чемпіонаті світу з хокею змінили прапор Білорусі / Twitter

Влада Білорусі прийняла рішення вислати всіх співробітників посольства Латвії. У дипмісії залишиться тільки один адміністративно-технічний працівник для охорони будівлі.

"Залишити тут одного адміністративно-технічного співробітника для догляду за будівлею", - заявив глава МЗС Білорусі, передавати БелТа.

Глава МЗС зазначив, що посол Латвії був запрошений у зв'язку з образою державного прапора Білорусі в Ризі.

"Дуже прикро, що в цьому інциденті взяв участь поряд з мером міста Риги міністр закордонних справ Латвії - відомство, яке в принципі має працювати не на поділ, а на зближення народів", - додав він.

За його словами, послу Латвії запропоновано покинути Білорусь протягом доби, а співробітникам посольства - протягом 48 годин.

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Пізніше в міністерстві закордонних справ Латвії повідомили, що у відповідь на дії Мінська міністерство викликало Тимчасового повіреного в справах Білорусії "для інформування про ідентичні дії і висилку білоруських дипломатів до нормалізації відносин".

У чому причина висилки дипломатів Білорусі та Латвії

У ці дні столиця Латвійської Республіки приймає чемпіонат світу з хокею у вищому дивізіоні. На честь цього в центрі міста вивішені прапори всіх країн-учасниць.

Мер Риги Мартіньш Стакіс і міністр закордонних справ Едгар Ринкевич вирішили змінити нинішній державний прапор Білорусі, що залишився з радянських часів, на біло-червоно-білий, який уособлює опозиційний рух у цій державі.

На такий крок Латвійські чиновники пішли після вчорашніх подій в Білорусі.

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