У Мінську терміново сів "замінований" літак із засновником телеграм-каналу Nexta на борту

У Мінську терміново сів літак через повідомлення про бомбу / TYT.by

У Національному аеропорту "Мінськ" 23 травня після повідомлення про бомбу незаплановано приземлився літак компанії Ryanair, який слідував за маршрутом Афіни-Вільнюс. До аеропорту приїхали пожежні автомобілі МНС і машини швидкої допомоги. Результатом ажіотажу стало затримання засновника телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича, якому в Білорусі загрожує смертна кара.

"За дорученням головнокомандувача для супроводу пасажирського літака в небо підняли винищувач. Зараз Міг-29 чекає, поки завершаться необхідні перевіркові заходи, щоб супроводити літак до кордону з Литвою", - повідомляє Telegram-канал Пул Першого.

Водночас МВС Білорусі підтвердило затримання засновника телеграм-каналу НЕХТА в аеропорту Мінська, який "випадково" опинився на борту "замінованого" літака.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська вже назвала це операцією спецслужб.

"Абсолютно очевидно, що це операція спецслужб із захоплення літака – заради того, щоб затримати активіста і блогера Романа Протасевича. Режим поставив під загрозу безпеку пасажирів на борту і всієї цивільної авіації заради розправи над людиною, яка була редактором найбільших білоруських незалежних телеграм-каналів. Тільки за це його визнали терористом, і тільки за це зараз у Білорусі Роману може загрожувати смертна кара", - розповіла Тихановська у своєму Telegram-каналі.

Романа Протасевича затримали / t.me/tsikhanouskaya

Вона зазначила, що вони вже повідомили про це в офіс Ryanair і Міжнародну організацію цивільної авіації, і вимагають почати розслідування за фактом події, а також вжити заходів аж до виключення Білорусі з ICAO.

"Відсьогодні жодна людина, яка здійснює політ над Білоруссю, не може бути впевнена у своїй безпеці. Адже режим зловживає правилами повітряного сполучення заради того, щоб захоплювати незгодних", - підкреслила Тихановська.

Творців Nexta визнано терористами - про що йшлося раніше:

19 листопада 2020 року у Білорусі Комітет державної безпеки вніс засновників найбільшого білоруського опозиційного Telegram-каналу Нехта Степана Путила і Романа Протасевича до переліку організацій і фізичних осіб, причетних до терористичної діяльності.

Раніше в Білорусі щодо Степана Путила і Романа Протасевича було винесено постанови про залучення їх як обвинувачених в організації масових заворушень і групових дій, що грубо порушують громадський порядок.

Тоді ж творець провідного білоруського Telegram-каналу Nexta Степан Путило оцінив перспективи подальшого перебування при владі в Білорусі Олександра Лукашенка. За його словами, режим Лукашенка в Білорусі фактично розвалився.

Ситуація в Білорусі - про що важливо знати: