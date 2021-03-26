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"Разом будемо керувати Аляскою": у Білорусі познущалися з США

26 березня 2021, 18:03

У відповідь на привітання від посольства США з Днем волі, білоруські дипломати вибухнули величезним текстом, який написаний в знущальному тоні.

МЗС Білорусі
Будівля МЗС Білорусі / сайт відомства

Білоруське МЗС іронічно і знущально прокоментувало привітання від посольства США у країні з Днем волі (річницею проголошення Білоруської Народної Республіки). Відповідь білоруських дипломатів була опублікована на сторінці зовнішньополітичного відомства в Facebook.

У МЗС глумливо запропонували дати послу США в країні Джулі Фішер білоруське громадянство - щоб вона могла проголосувати на президентських виборах в Білорусі і далі разом управляти американським штатом Аляска.

"Глибоко перейнявшись увагою США до долі Білорусі, як крок у відповідь ми можемо внести безкорисливий внесок у розвиток сільського господарства Аляски і ефективне освоєння її земель. У зв'язку з цим готові розглянути можливість спільного управління даною територією", - написали білоруські дипломати.

Більш того, в МЗС Білорусі з глузуванням пригадали недавні бунти прихильників попереднього президента США Дональда Трампа, в ході яких було захоплено головну адміністративну будівлю США - Капітолій. І правоохоронцям довелося застосовувати бойову зброю.

"Хоча минуло понад два століття з моменту проголошення незалежності, останні події в США показують, що боротьба американців за свободу все ще триває. Зараз сотні тисяч американців різного віку публічно вимагають права визначати долю своєї країни. Багато хто платить високу ціну за спробу зробити свій голос почутим, бо чинній адміністрації довелося навіть застосувати смертоносну зброю і застрелити кілька людей, щоб утриматися при владі і закріпити підсумки виборів", ‒ підсумували білоруські дипломати.

читайте такожНові вибори в Білорусі та невизнання Лукашенка: у США завдають удару по Мінську

Нагадаємо, раніше повідомлялося:

  • Захід не визнає Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі і рішуче засуджує підсумки президентських виборів, що відбулися 9 серпня на території РБ і завершилися офіційно проголошеною перемогою Лукашенка, а також застосування насильства проти активістів.
  • Євросоюз 17 грудня прийняв третій пакет санкцій проти режиму Білорусі. Під обмеження потрапили 29 фізичних осіб та 7 компаній, які, як вважають у Брюсселі, пов'язані з політикою Олександра Лукашенка.
  • 5 грудня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала США посилити тиск на офіційний Мінськ і прийняти законопроєкт, який дозволить американському президенту розширити санкції щодо режиму Лукашенка.
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