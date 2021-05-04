Разом з Блінкеном до Києва приїде Нуланд / Reuters

Заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд перебуватиме з візитом в Україні разом з головою Держдепартаменту США Ентоні Блінкеном.

"Заступник держсекретаря США (Вікторія) Нуланд відвідає Лондон (Великобританія), а також Київ (Україна) в період з 4 по 6 травня 2021", - повідомляє Держдепартамент США.

Відзначається, що Нуланд супроводжуватиме Блінкена під час його європейського турне.

Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Україну вже цього тижня. Його візит до Києва пов'язаний з високою напруженістю відносин України з Росією.

Про свій майбутній візит до Києва політик повідомив в інтерв'ю у програмі 60 хвилин на CBS News. Блінкен зазначив, що президент Росії Володимир Путін відкликав в останні кілька днів частину з більш ніж ста тисяч військовослужбовців, яких він зібрав на кордоні з Україною.

Він також зазначив, що не може стверджувати, що відступ російських військ від українських кордонів гарантує повну безпеку Україні.

Візит Блінкена до України:

Державний секретар США Ентоні Блінкен перебуватиме з робочим візитом в Україні 5-6 травня.

Блінкен приїде на запрошення глави МЗС Дмитра Кулеби. 6 травня глави української та американської дипломатії проведуть переговори.

Вони предметно обговорять розвиток стратегічного партнерства України і США, поглиблення взаємодії в політичній сфері і сфері безпеки, збільшення обсягів торгівлі та інвестицій.

У межах візиту до Києва Блінкен проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Вікторія Нуланд – про що важливо знати: