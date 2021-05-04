Разом з Блінкеном до Києва приїде Нуланд

Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Україну вже цього тижня. Його візит до Києва пов'язаний з високою напруженістю відносин України з Росією.
Заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд перебуватиме з візитом в Україні разом з головою Держдепартаменту США Ентоні Блінкеном.
"Заступник держсекретаря США (Вікторія) Нуланд відвідає Лондон (Великобританія), а також Київ (Україна) в період з 4 по 6 травня 2021", - повідомляє Держдепартамент США.
Відзначається, що Нуланд супроводжуватиме Блінкена під час його європейського турне.
Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Україну вже цього тижня. Його візит до Києва пов'язаний з високою напруженістю відносин України з Росією.
Про свій майбутній візит до Києва політик повідомив в інтерв'ю у програмі 60 хвилин на CBS News. Блінкен зазначив, що президент Росії Володимир Путін відкликав в останні кілька днів частину з більш ніж ста тисяч військовослужбовців, яких він зібрав на кордоні з Україною.
Він також зазначив, що не може стверджувати, що відступ російських військ від українських кордонів гарантує повну безпеку Україні.
Візит Блінкена до України:
- Державний секретар США Ентоні Блінкен перебуватиме з робочим візитом в Україні 5-6 травня.
- Блінкен приїде на запрошення глави МЗС Дмитра Кулеби. 6 травня глави української та американської дипломатії проведуть переговори.
- Вони предметно обговорять розвиток стратегічного партнерства України і США, поглиблення взаємодії в політичній сфері і сфері безпеки, збільшення обсягів торгівлі та інвестицій.
- У межах візиту до Києва Блінкен проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.
Вікторія Нуланд – про що важливо знати:
- Сенат Конгресу США затвердив кандидатуру Вікторії Нуланд на посаду заступника держсекретаря з політичних справ. Політичний експерт аналітичного центру Democracyhouse Анатолій Октисюк пояснив, як це призначення відіб'ється на переговорному процесі щодо Донбасу.
- За його словами, призначення Нуланд - це підтвердження того, що для адміністрації президента США Джо Байдена російський напрямок буде одним з ключових.
- "І в цьому випадку Нуланд - це поганий знак для росіян. За великим рахунком, Нуланд дотримується тієї ж позиції, що і Україна – спочатку безпека і контроль кордону на Донбасі, а вже потім політичне врегулювання (...) І тепер, дивлячись на її нову посаду, залученість в процеси буде значно глибшою", - сказав експерт у коментарі Главреду.