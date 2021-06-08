У Франції чоловік на вулиці дав ляпаса Макрону: в Мережі з'явилося відео

Президент Франції Емманюель Макрон отримав ляпаса під час свого візиту до департаменту на південному сході Франції Дром.
Неприємна ситуація сталася з президентом Франції Еммануелем Макроном. Під час його візиту до департаменту Дром він підійшов до людей, і в цей момент йому дали соковитого ляпаса.
Як повідомляє BFM.TV, інцидент 8 червня потрапив на відео, яке потім почало активно поширюватися в соцмережах.
На кадрах з ролика помітно, що Макрон прямував до місцевих жителів, щоб поспілкуватися. У цей момент невідомий дав французькому лідеру ляпаса. Охорона президента відразу ж відвела його.
За фактом події затримано дві людини.
читайте такожЗеленський відкрив таємницю про переговори з Кремлем і "наїхав" на Меркель з МакрономНагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон в одному із закладів підняв келих за відкриття терас після суворого карантину, запровадженого для боротьби з коронавірусом COVID-19.
Президент взяв келих, повернувся до людей, які його оточували, і почув тост українською мовою - "Будьмо!".
Почувши тост українською, французький лідер посміхнувся, підняв келих, сказав - "За Україну!"- і почав пити.