У Франції знайшли новий і дуже заразний тип коронавірусу

Французькі лікарі у новому штамі виявили 18 мутацій, з яких 7 або 8 ‒ білка, з якого і складається "шип" вірусу, що допомагає йому заражати.
У Франції медики лабораторним шляхом виявили новий штам коронавірусу COVID-19, який може бути більш заразним і менш чутливим до вакцин. Про це повідомляє місцевий портал BFMTV.
Новий штам зафіксували в паризькому, столичному регіоні Франції. Його умовно назвали Анрі-Мондор - за назвою лікарні в місті Кретей, в якій його виявили вперше. Кодова назва штаму ‒ 19b/501y.
Французькі медики вважають, що такий штам активно циркулює по всій країні. Протягом чотирьох тижнів після його відкриття його виявили в аналізах у 29 пацієнтів на південному сході та південному заході регіону Іль-де-Франс. Також стверджується, що кількість Анрі-Мондор становить 1,8% від загальної кількості штамів, які були виявлені на території Франції.
У штамі виявили 18 мутацій, з яких 7 або 8 ‒ білка, з якого складається "шип" вірусу і який відіграє ключову роль у здатності вірусу проникати в організм. Серед цих мутацій, кажуть медики, основними є зміни, які вказують на ймовірно більшу заразність вірусу.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- Епідеміолог і керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю Андрій Александрін заявив, що в світі поширюється новий штам коронавірусу COVID-19.
- Він пояснив, що COVID-19 – це РНК-вірус, який схильний до дуже швидкої мутації.
- До того в Німеччині виявили перший офіційний випадок зараження так званим "комбивирусом" -коронавірусом з мутаціями, який поєднує в собі модифікації і британського і південноафриканського штаму.