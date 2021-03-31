У Франції знайшли новий і дуже заразний тип коронавірусу / УНІАН

У Франції медики лабораторним шляхом виявили новий штам коронавірусу COVID-19, який може бути більш заразним і менш чутливим до вакцин. Про це повідомляє місцевий портал BFMTV.

Новий штам зафіксували в паризькому, столичному регіоні Франції. Його умовно назвали Анрі-Мондор - за назвою лікарні в місті Кретей, в якій його виявили вперше. Кодова назва штаму ‒ 19b/501y.

Французькі медики вважають, що такий штам активно циркулює по всій країні. Протягом чотирьох тижнів після його відкриття його виявили в аналізах у 29 пацієнтів на південному сході та південному заході регіону Іль-де-Франс. Також стверджується, що кількість Анрі-Мондор становить 1,8% від загальної кількості штамів, які були виявлені на території Франції.

У штамі виявили 18 мутацій, з яких 7 або 8 ‒ білка, з якого складається "шип" вірусу і який відіграє ключову роль у здатності вірусу проникати в організм. Серед цих мутацій, кажуть медики, основними є зміни, які вказують на ймовірно більшу заразність вірусу.

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