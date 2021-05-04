У Франції заявили про прийняття жорстких заходів щодо Росії

МЗС Франції викликало посла Росії через санкції проти чиновників ЄС / pixabay

Учасники саміту Європейського Союзу в кінці травня розглянуть всі варіанти заходів, що дозволяють "проявити твердість щодо Росії".

"На саміті ЄС, в якому в кінці травня візьме участь президент Макрон, ми будемо виступати за необхідність дотримуватися цієї твердої лінії і розглянемо всі можливі варіанти заходів", — заявив держсекретар при МЗС Франції Клеман Бон, виступаючи в національних зборах Франції.

Бон назвав непропорційними недавні санкції, введені Москвою проти ряду громадян ЄС. Крім того, він розкритикував Москву у зв'язку з ситуацією навколо опозиціонера Олексія Навального.

Крім того, міністерство закордонних справ Франції 3 травня викликало посла Росії Олексія Мєшкова, щоб висловити протест проти санкцій, введених Москвою щодо восьми представників Євросоюзу.

Франція рішуче засудила рішення російської влади проти європейських чиновників.

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"Ми повторно висловлюємо їм нашу солідарність і підтримку. Ці заходи навряд чи зможуть деескалувати поточну напруженість, і тому ми очікуємо, що Росія буде вести себе відповідально", – сказав французький дипломат.

Мєшкову також висловили стурбованість з приводу заборони набирати в дипломатичні представництва місцевих громадян. МЗС Франції закликає Росію не імплементувати це рішення.

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