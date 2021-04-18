На підірваних росіянами в Чехії складах була зброя для України - ЗМІ

У підірваних росіянами в Чехії складах була зброя для України / ct24.cz

Вибух на складах боєприпасів у комплексі Врбетіце (Чехія), який був організований російськими агентами, був найімовірніше проведений для зриву поставок зброї - в тому числі в Україну. Про це повідомляє чеський портал Irozhlas.

За даними журналістів, підірвані Склади і зброя не належали Міноборони Чехії. На той момент вони використовувалися комерційною компанією, яка офіційно займається торгівлею зброєю - Imex Group. Про це було відомо і в 2014 році, відразу після вибухів, коли в уряді Чехії повідомили, що на час інциденту велася підготовка до експорту зброї в Болгарію. Однак ще важливіше те, що Болгарія нібито була перевалочним пунктом.

Видання Respect з посиланням на свої джерела в поліції також стверджують, що зброю готували до постачання легальному торговцю Еміліану Гебреву, і відзначає важливу деталь ‒ Гебрев був одним з постачальників товарів військового призначення для українського МВС і Національної гвардії (у тому числі в розпал активної фази протистояння російської агресії на Донбасі).

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