На підірваних росіянами в Чехії складах була зброя для України - ЗМІ

За даними журналістів, підірвані Склади і зброя не належали Міноборони Чехії. На той момент вони використовувалися комерційною компанією Imex Group.
Вибух на складах боєприпасів у комплексі Врбетіце (Чехія), який був організований російськими агентами, був найімовірніше проведений для зриву поставок зброї - в тому числі в Україну. Про це повідомляє чеський портал Irozhlas.
За даними журналістів, підірвані Склади і зброя не належали Міноборони Чехії. На той момент вони використовувалися комерційною компанією, яка офіційно займається торгівлею зброєю - Imex Group. Про це було відомо і в 2014 році, відразу після вибухів, коли в уряді Чехії повідомили, що на час інциденту велася підготовка до експорту зброї в Болгарію. Однак ще важливіше те, що Болгарія нібито була перевалочним пунктом.
Видання Respect з посиланням на свої джерела в поліції також стверджують, що зброю готували до постачання легальному торговцю Еміліану Гебреву, і відзначає важливу деталь ‒ Гебрев був одним з постачальників товарів військового призначення для українського МВС і Національної гвардії (у тому числі в розпал активної фази протистояння російської агресії на Донбасі).
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Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- 16 жовтня 2014 року на складах озброєння в східній частині Чехії стався вибух і призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів.
- Увечері 17 квітня 2021 року на терміново зібраній пресконференції керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.
- Поліція Чехії оголосила в розшук ймовірних співробітників ГУ Генштабу Міноборони (колишнє ГРУ) Олександра Петрова і Руслана Боширова - які можуть бути причетні до вибухів на території складського комплексу зі зберігання боєприпасів
- Чеські правоохоронці повідомляють, що в жовтні 2014 року співробітники ГРУ "Олександр Петров" і "Руслан Боширов" могли перетнути чеський кордон за молдавським і таджицьким паспортами. У них вони були позначені як "Микола Поп"і" Руслан Табаров".
- За даними проектів Bellingcat і The Insider, "Петрова" і "Боширова" насправді могли кликати Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга. Обидва, за твердженням цих видань, професійні військові, які побували в гарячих точках.
- Їх підозрюють в отруєнні експолковника ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки Юлії в Солсбері в березні 2018 року.