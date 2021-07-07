Військові кораблі Британії опиняться біля Криму: у Лондоні зробили попередження Росії

Британія діятиме відповідно до міжнародного законодавства, сказав Домінік Рааб.
Кораблі Військово-морських сил Великобританії у разі необхідності і відповідно до міжнародного права й надалі здійснюватимуть мирні ходіння через територіальні води України. Британський есмінець нічого не порушив, а офіційний Лондон підтримує дії екіпажу Defender. Про це заявив британський міністр закордонних справ Домінік Рааб.
У ході свого виступу в комітеті у закордонних справах Палати громад парламенту Сполученого Королівства дипломат сказав, що британські військові кораблі проходитимуть через українську морську акваторію і в майбутньому, у разі такої необхідності.
"Есмінець Defender йшов найкоротшим прямим міжнародно визнаним маршрутом (з Одеси до Батумі). У нас було повне право здійснити подібний мирний прохід через територіальні води України відповідно до міжнародного права. Ми продовжимо діяти таким же чином", - сказав Рааб, підкресливши, що повністю схвалює дії екіпажу американського військового корабля Defender.
Ситуація з британським есмінцем біля берегів Криму
- У Міноборони РФ 24 червня зробили заяву про те, що російський корабель відкрив попереджувальний вогонь у напрямку руху британського військового корабля HMS Defender, що курсував в акваторії Чорного моря за 12 кілометрів від окупованого Криму. Як сказали в російському відомстві, бомбардувальник Су-24М завдав декілька попереджувальних ударів за курсом руху есмінця.
- У Міністерстві закордонних справ України, акцентуючи увагу на цоьму інциденті, зазначили, що Росія намагається зміцнити свій вплив в акваторіях Чорного і Азовського морів. З цієї причини Києву слід зміцнити співпрацю з Північноатлантичним альянсом в Чорному морі.
- Офіційний Лондон не підтвердив російські відомості про те, що Росія здійснила превентивні обстріли військового корабля Defender. Як уточнили британці, есмінець нічого не порушував і рухався в територіальних водах України.
- У Міноборони РФ пізніше назвали британський корабель "жирною ціллю для протикорабельних комплексів Чорноморського флоту" і закликали Британію з США не відправляти свої військові кораблі до чорноморської акваторію біля анексованого Криму.
- У російському МЗС й зовсім пригрозили "скинути бомби" за курсом корабля або самої мети у тому випадку, якщо іноземні військові кораблі з'являться в Чорному морі біля Криму.