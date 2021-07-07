Військові кораблі Британії опиняться біля Криму: у Лондоні зробили попередження Росії

Військові кораблі Британії ходитимуть поруч з Кримом - британське МЗС / Фото Reuters

Кораблі Військово-морських сил Великобританії у разі необхідності і відповідно до міжнародного права й надалі здійснюватимуть мирні ходіння через територіальні води України. Британський есмінець нічого не порушив, а офіційний Лондон підтримує дії екіпажу Defender. Про це заявив британський міністр закордонних справ Домінік Рааб.

У ході свого виступу в комітеті у закордонних справах Палати громад парламенту Сполученого Королівства дипломат сказав, що британські військові кораблі проходитимуть через українську морську акваторію і в майбутньому, у разі такої необхідності.

"Есмінець Defender йшов найкоротшим прямим міжнародно визнаним маршрутом (з Одеси до Батумі). У нас було повне право здійснити подібний мирний прохід через територіальні води України відповідно до міжнародного права. Ми продовжимо діяти таким же чином", - сказав Рааб, підкресливши, що повністю схвалює дії екіпажу американського військового корабля Defender.

Ситуація з британським есмінцем біля берегів Криму