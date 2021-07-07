Військові кораблі Британії біля Криму: у Путіна відреагували з тривогою

Росія стурбована заявою Британії про військові кораблі Лондона біля Криму - Пєсков / Reuters

Москва не веде перемовин з Лондоном щодо інциденту, пов'язаного з проходом військового корабля Великобританії Defender поблизу окупованого Криму. Заяви про те, що британці посилатимуть свої есмінці до контрольованого Росією району викликають стурбованість в Кремлі. При цьому росіяни мають намір вжити відповідних заходів у разі виникнення подібної ситуації. Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

Як повідомляє РИА Новости, спікер Кремля у відповідь на заяву з Лондона про те, що Британія і надалі відправлятиме свої військові кораблі до територіальних вод України, сказав, що ця заява викликає стурбованість у російської влади, а перемовин щодо проходу кораблів з Великобританією наразі не ведеться.

"Ні, консультації не ведуться, наразі відносини фактично знаходяться у такому підмороженому стані. Безумовно, подібні заяви викликають нашу стурбованість", - сказав Пєсков.

Також він додав, що якщо військові кораблі Великобританії опиняться в акваторії біля захопленого Криму, то російська держава вжиматиме всіх "належних" заходів, включаючи дипломатію.читайте такожПрохід есмінця Defender біля берегів Криму: у Британії спливли секретні документи

"І президент Росії, і на інших рівнях було неодноразово вже відзначено, що російська сторона вживатиме належних заходів у разі порушення державного кордону в морі. Тому у даному випадку кожен раз, коли порушуватиметься російський державний кордон, вживатимуться ті заходи, які необхідно вживати", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Великобританії Домінік Рааб уточнив, що військовий корабель Defender, який раніше проходив поблизу окупованого Росією Криму, не порушував міжнародного законодавства і йшов у територіальних водах України. У майбутньому Британія відправлятиме свої кораблі у цей район, якщо у Лондоні це вважатимуть за потрібне.

Ситуація з есмінцем Великобританії біля берегів Криму