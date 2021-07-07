Військові кораблі Британії біля Криму: у Путіна відреагували з тривогою

У Кремлі заявили про намір вжити "належних заходів" у разі появи британських військових кораблів біля захопленого Криму.
Москва не веде перемовин з Лондоном щодо інциденту, пов'язаного з проходом військового корабля Великобританії Defender поблизу окупованого Криму. Заяви про те, що британці посилатимуть свої есмінці до контрольованого Росією району викликають стурбованість в Кремлі. При цьому росіяни мають намір вжити відповідних заходів у разі виникнення подібної ситуації. Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.
Як повідомляє РИА Новости, спікер Кремля у відповідь на заяву з Лондона про те, що Британія і надалі відправлятиме свої військові кораблі до територіальних вод України, сказав, що ця заява викликає стурбованість у російської влади, а перемовин щодо проходу кораблів з Великобританією наразі не ведеться.
"Ні, консультації не ведуться, наразі відносини фактично знаходяться у такому підмороженому стані. Безумовно, подібні заяви викликають нашу стурбованість", - сказав Пєсков.
Також він додав, що якщо військові кораблі Великобританії опиняться в акваторії біля захопленого Криму, то російська держава вжиматиме всіх "належних" заходів, включаючи дипломатію.читайте такожПрохід есмінця Defender біля берегів Криму: у Британії спливли секретні документи
"І президент Росії, і на інших рівнях було неодноразово вже відзначено, що російська сторона вживатиме належних заходів у разі порушення державного кордону в морі. Тому у даному випадку кожен раз, коли порушуватиметься російський державний кордон, вживатимуться ті заходи, які необхідно вживати", - підкреслив Дмитро Пєсков.
Нагадаємо, раніше глава МЗС Великобританії Домінік Рааб уточнив, що військовий корабель Defender, який раніше проходив поблизу окупованого Росією Криму, не порушував міжнародного законодавства і йшов у територіальних водах України. У майбутньому Британія відправлятиме свої кораблі у цей район, якщо у Лондоні це вважатимуть за потрібне.
Ситуація з есмінцем Великобританії біля берегів Криму
- У Міністерстві оборони Росії 24 червня оголосили про те, що російський корабель відкрив попереджувальний вогонь у напрямку британського есмінця HMS Defender. Корабель здійснював прохід в акваторії Чорного моря в 12 кілометрах від окупованого Криму. Росіяни сказали, що Су-24М завдав декілька попереджувальних бомбометань курсом корабля.
- У МЗС України у відповідь заявили, що Росія, таким чином, спробувала зміцнити свій вплив у Чорному та Азовському морях. Для стримування дій Москви у Києві запропонували посилити співпрацю української держави з НАТО у Чорноморській акваторії.
- Великобританія не підтвердила обстріли корабля Defender з боку Росії. У Лондоні уточнили, що екіпаж есмінця нічого не порушував – корабель рухався в морських кордонах України.
- У Міноборони РФ пізніше закликали Британію і США не відправляти військові кораблі до Криму і назвали британський есмінець "жирною цллю для протикорабельних комплексів Чорноморського флоту".
- У російському МЗС пригрозили "скинути бомби" за курсом корабля або самої цілі у тому випадку, якщо іноземні кораблі з'являться поблизу захопленого Росією Криму.