Військові США можуть залишитися в Афганістані й після 31 серпня: Байден назвав умову

Джо Байден прокоментував виведення військових США з Афганістану / Фото Reuters

Президент США Джо Байден заявив, що американські військові можуть залишитися в Афганістані й після 31 серпня, якщо на той час з країни не евакуюють всіх американців. На даний момент в Афганістані знаходяться від 10 до 15 тисяч громадян США і ще від 50 до 65 тисяч афганців, які потребують евакуації.

При цьому глава Білого дому налаштований на завершення місії до 31 серпня, сказав Байден в інтерв'ю ABC News.

"Американці повинні зрозуміти, що ми спробуємо зробити це до 31 серпня. А якщо залишаться американські громадяни, ми залишимося, щоби вивести їх усіх", - зазначив американський лідер.

За словами Байдена, для того, щоби вивезти бажаючих до кінця місяця, буде потрібно, щоби поточна місія з евакуації пройшла швидше.

"Це залежить від того, де ми знаходимося і чи зможемо ми збільшити ці цифри до 5-7 тисяч (евакуйованих, - ред.) на день. Якщо це так, вони всі вийдуть", - сказав президент США.

Реклама

Він додав, що зобов'язання США полягає в тому, щоби вивести всіх, хто хоче залишити Афганістан.

читайте такожВ Афганістані таліби захопили військову техніку США на мільярди доларів

"І це мета. Ось чим ми зараз займаємося. Це наш шлях", - сказав Байден і зазначив, що є деякі труднощі з евакуацією афганців, які допомагали американцям.

Байден також додав, що рішення про виведення американських військ з Афганістану було правильним і "наступ хаосу" в цій ситуації був неминучим. Він не вважає події останнього тижня "провалом" своєї адміністрації.

"Це був простий вибір. Ми бачили уряд Афганістану і його лідера, який сів у літак і вилетів в іншу країну, колапс афганських військ, понад 300 тисяч з яких ми вчили, — це те, що сталося. Однак перше питання полягало в тому, чи зобов'язуємося ми піти у встановлені терміни, чи продовжуємо їх до 1 вересня, або вводимо значно більше військ?",- сказав Байден.

Глава американської держави також відповів на критику про те, що таліби призупинили жорстокі напади в Афганістані, коли в країні перебувало всього 2,5 тисячі військових США.

"Насправді, причина, з якої їх (нападів, - ред.) не відбувалося - останній президент (Дональд Трамп, — ред.). Роком раніше він домовився, що виведе війська до 1 травня за відсутності нападів на американські війська (...) Якби я сказав "Ми залишимося", тоді нам краще було б готуватися ввести набагато більше військ", — резюмував Байден.

Ситуація в Афганістані - про що раніше писав Главред: