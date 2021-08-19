Військові США можуть залишитися в Афганістані й після 31 серпня: Байден назвав умову

Президент налаштований на завершення місії до кінця літа. Якщо в Афганістані залишаться американські громадяни, то військові затримаються, щоби вивести всіх.
Президент США Джо Байден заявив, що американські військові можуть залишитися в Афганістані й після 31 серпня, якщо на той час з країни не евакуюють всіх американців. На даний момент в Афганістані знаходяться від 10 до 15 тисяч громадян США і ще від 50 до 65 тисяч афганців, які потребують евакуації.
При цьому глава Білого дому налаштований на завершення місії до 31 серпня, сказав Байден в інтерв'ю ABC News.
"Американці повинні зрозуміти, що ми спробуємо зробити це до 31 серпня. А якщо залишаться американські громадяни, ми залишимося, щоби вивести їх усіх", - зазначив американський лідер.
За словами Байдена, для того, щоби вивезти бажаючих до кінця місяця, буде потрібно, щоби поточна місія з евакуації пройшла швидше.
"Це залежить від того, де ми знаходимося і чи зможемо ми збільшити ці цифри до 5-7 тисяч (евакуйованих, - ред.) на день. Якщо це так, вони всі вийдуть", - сказав президент США.
Він додав, що зобов'язання США полягає в тому, щоби вивести всіх, хто хоче залишити Афганістан.
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"І це мета. Ось чим ми зараз займаємося. Це наш шлях", - сказав Байден і зазначив, що є деякі труднощі з евакуацією афганців, які допомагали американцям.
Байден також додав, що рішення про виведення американських військ з Афганістану було правильним і "наступ хаосу" в цій ситуації був неминучим. Він не вважає події останнього тижня "провалом" своєї адміністрації.
"Це був простий вибір. Ми бачили уряд Афганістану і його лідера, який сів у літак і вилетів в іншу країну, колапс афганських військ, понад 300 тисяч з яких ми вчили, — це те, що сталося. Однак перше питання полягало в тому, чи зобов'язуємося ми піти у встановлені терміни, чи продовжуємо їх до 1 вересня, або вводимо значно більше військ?",- сказав Байден.
Глава американської держави також відповів на критику про те, що таліби призупинили жорстокі напади в Афганістані, коли в країні перебувало всього 2,5 тисячі військових США.
"Насправді, причина, з якої їх (нападів, - ред.) не відбувалося - останній президент (Дональд Трамп, — ред.). Роком раніше він домовився, що виведе війська до 1 травня за відсутності нападів на американські війська (...) Якби я сказав "Ми залишимося", тоді нам краще було б готуватися ввести набагато більше військ", — резюмував Байден.
Ситуація в Афганістані - про що раніше писав Главред:
- 15 серпня Талібан захопив столицю країни Кабул і президентський палац. Президент Ашраф Гані втік з країни.
- 16 серпня Україна евакуювала з Афганістану 79 осіб з п'яти країн.
- Представник Талібану Мухаммед Наїм публічно оголосив про завершення "багаторічної війни" в Афганістані.
- Афганістан охопила паніка. Люди намагаються втекти з країни.
- 16 серпня світ облетіли шокуючі кадри – афганці штурмували американський транспортний літак в аеропорту Кабула. Люди залазили на крила і шасі літака в надії вибратися з країни. Закінчувалося все трагічно - після зльоту люди падали на землю з величезної висоти. Загинули щонайменше п'ятеро осіб.
- 17 серпня ж з'явилося фото з борту американського вантажного літака C-17 Globemaster III – туди вдалося пробратися 640 афганцям. На фото зсередини Boeing видно, що в літаку немає жодного вільного місця. На борт не планували брати стільки біженців, але екіпаж не став висаджувати людей силою, а ухвалив рішення вилітати. Евакуйованих доставили в Катар. Цей борт у Мережі назвали "сучасним Ноєвим ковчегом".