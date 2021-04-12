Військовий експерт пояснив, чому Путін сидить у бункері

Головна геополітична мета США - палацовий переворот у Кремлі. У самій Росії навколо президента РФ також зріє змова.
Полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов вважає, що у президента РФ Володимира Путіна зараз не найкращі позиції. Навколо нього зріє змова, і саме тому сидить у бункері.
"Путін сидить на розтяжці. З одного боку, він просто спить і бачить, що російські танки стоять на українсько-польському кордоні та показують дулі натовцям. Це його сон. Але з іншого боку, він боїться програти, він боїться, що він сунеться в Україну і зазнає поразки. І це буде його політична смерть. Його прийдуть і задушать в його ж бункері. Тому що Акела реально промахнеться", - розповів Жданов в інтерв'ю виданню Obozrevatel.
За його словами, головна геополітична мета США - палацовий переворот у Кремлі.
"Вони хочуть показати, що "Акела" недоговороздатний. А оточення дивиться на Путіна і каже: "Ти що, брате, не можеш домовитися? Так навіщо ти нам потрібен?". А тут ще у вересні вибори до Держдуми, і у політсили Путіна не найкращі позиції. Чому Путін сидить в бункері та вилазить звідти лише час від часу? Тому що він розуміє, що навколо нього зріє змова. Як відомо, в традиціях російської імперії - задушити царя подушкою, заколоти виделкою, отруїти", - зазначив експерт.
Скандальна Заява Байдена на адресу Путіна
- Президент США Джо Байден 17 березня в інтерв'ю телеканалу АВС у відповідь на запитання журналіста про те, чи є російський президент Володимир Путін "вбивцею", відповів ствердно. Також він додав, що глава РФ нестиме відповідальність за втручання Москви у вибори в США.
- 18 березня Росія ухвалила рішення відкликати російського посла в США Анатолія Антонова. Дипломат прибув до Москви для участі в переговорах про вибудовування подальших відносин Росії та Америки.
- У своїй відповіді Байдену президент РФ Володимир Путін побажав Байдену здоров'я І сказав, що "хто так обзивається, той сам так називається".
- Пізніше Путін викликав Байдена на публічні дебати. Однак президент США відмовився брати участь у заході.