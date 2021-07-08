Питання з водою у Криму вирішено: у Росії зробили заяву і розкрили причину

У Росії кажуть, що зливи вирішили проблему з водою у Криму / Instagram

Зливи в захопленому Росією Крим вирішили водне питання півострова на найближчі два роки. Наразі російська влада має намір провести роботи з ремонту очисних споруд на півострові, а також зливової каналізації. Про це заявив віцепрем'єр уряду РФ Марат Хуснуллін.

У ефірі телеканалу Росія 1 він сказав, що завдяки зливам росіяни вирішила проблему з водою на окупованому півострові на цей і наступний рік.

"Враховуючи гострий дефіцит води, наразі у нас запас води на цей рік і ще на перехідний є повністю", - пояснив чиновник.

Також він додав, що окупаційна адміністрація має намір провести оновлення очисних споруд і зливової каналізації у Криму.читайте також"Окупанти не знають, що робити": у Зеленського оголосили про "вирішення" проблеми з водою у Криму

"У нас проблеми з очищенням вод, і президент (Путін - ред.) не просто так сказав І дав мені пряме доручення подивитися щодо очисних Чорноморського узбережжя Кавказу і Криму", - підкреслив Хуснуллін.

Повені у Криму