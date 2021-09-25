Війська РФ залишилися у Білорусі: ЗСУ фіксують тисячі військових в прикордонних з Україною районах

Навчання Росії та Білорусі Захід-2021 завершилися ще 16 вересня, проте росіяни не поспішають виводити свої війська, сказав Валерій Залужний.
Збройні Сили України встановили, що Росія не повертає всі свої військові підрозділи до пунктів попередньої дислокації після завершення бойових навчань Захід-2021. У маневрах були задіяні 19 батальйонно-тактичних груп, які з'явилися в якості посилення, як на російській, так і на білоруській територіях. У кожній групі - близько тисячі осіб, і вони виконують завдання в Південному військовому окрузі, в районах, наближених до українських кордонів. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
У інтерв'ю Радіо Свобода він розповів про те, що російсько-білоруські навчання, згідно з офіційною версією, вже завершені, але масового повернення військових підрозділів до Росії наразі не фіксується. До маневрів підключали 19 батальйонно-тактичних груп, які з'явилися на території двох держав.читайте такожАтака з Білорусі або прорив з Криму і Донбасу: Гордон зробив прогноз про нову військову операцію РФ
"Незважаючи на те, що 16 вересня офіційно по телевізору показували, що відбулося урочисте закриття (навчань "Захід-2021"), на сьогодні ми не фіксуємо масового повернення до пунктів постійної дислокації тих батальйонно-тактичних груп, які вийшли на посилення. А їх було 19 на сьогодні, вони з'явилися додатково насамперед під час проведення цих навчань і на території республіки Білорусь, і на території Російської Федерації", - зазначив Залужний.
За словами воєначальника, військові підрозділи РФ, як і раніше, виконують свої завдання в Південному військовому окрузі біля кордонів з Україною. Причому кожна з таких груп налічує близько 1 000 людей.
"Вони не стоять з автоматами вздовж нашого кордону. Вони знаходяться у відповідних районах, наближених до державного кордону", - сказав військовий.
Також він уточнив, що певні переміщення фіксуються, тому що декотрі військові брали участь у голосуванні на виборах до Держдуми РФ.
"Але розслаблятися зовсім ми сьогодні не можемо", - підкреслив Валерій Залужний.
Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що навчання Росії і Білорусь Захід-2021 стали викликом для України. У відповідь Київ починає свої військові маневри спільно з НАТО. При цьому він не виключив посилення російсько-українського конфлікту на Донбасі за рішенням Кремля.
Навчання Росії та Білорусі біля кордонів України
Військові навчання РФ і республіки Білорусі Захід-2021 відбулися з 10 по 16 вересня на території двох держав. У маневрах були задіяні близько 200 тисяч людей з особового складу, приблизно 80 одиниць літаків і вертольотів, а також 760 одиниць бойової техніки країн. Навчання називали найбільшими військовими маневрами у Європі за чотири десятиліття.
За два дні до старту маневрів Захід-2021 стало відомо про появу на аеродромі Барановичі у Білорусі, який знаходиться в 430 кілометрах від Києва, винищувачів Су-30СМ. Військові літаки перекинули до РБ в рамках заходів зі створення спільного навчально-бойового центру двох країн.
Україна через війну з Росією і складні політичні відносини з офіційним Мінськом розглядала навчання в якості потенційної загрози національній безпеці держави. Київ ретельно вивчав ситуацію на кордоні з республікою Білорусь.