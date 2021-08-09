Війська Росії біля кордонів України: у Шойгу оголосили про масштабні військові навчання

Масштабні російські військові маневри завершаться 15 вересня / пресслужба Міноборони Росії

Збройні сили РФ 9 серпня почали нові масштабні військові навчання на полігонах південних регіонів, а також на територіях захоплених АР Крим, Абхазії та Південної Осетії. Маневри відбудуться на 20 загальновійськових полігонах на півдні країни. У рамках навчань будуть задіяні всі роди військ. Щодня для військових маневрів планують виділяти 80 одиниць літаків і вертольотів.

Як повідомляє пресслужба Міноборони РФ, в двосторонніх батальйонних тактичних і спеціальних навчаннях візьмуть участь фахівці всіх родів військ Південного військового округу. Підключать авіацію, а також кораблі Чорноморського флоту і Каспійської флотилії. Навчання почалися вже в понеділок, 9 серпня.

Зазначено, що маневри будуть проведені на 20 загальновійськових полігонах, які розміщуються у Астраханській і Ростовській областях, на Ставропіллі і Кубані, у Адигеї, Дагестані, Північній Осетії, Чечні, окупованому Криму, а також на російських базах у Вірменії і у захоплених Абхазії і Південній Осетії. Навчання триватимуть до 15 вересня.

Крім того, зазначається, що під час військових маневрів мотострілецьких, танкових та артилерійських підрозділів Південного військового округу, навчально-бойові завдання також виконуватимуть всі роди російських військ.

Задіють сили армійської, військово-транспортної, штурмової та оперативно-тактичної авіації, а також військові підрозділи, включаючи кораблі Чорноморського флоту і Каспійської флотилії.

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читайте також"Любиш Росію - треба їхати": в Україні попередили про військову атаку Москви після слів ЗеленськогоЗазначається, що до навчань підключать підрозділи радіаційного, хімічного, біологічного захисту, інженерних військ, радіоелектронної боротьби, розвідку, матеріально-технічного та медичного забезпечення тощо.

Як підкреслюється у повідомленні, у спільних бойових маневрів щодня задіють понад 80 одиниць літаків і вертольотів.

Війська Росії біля кордонів України

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня заявляв, що Росія сконцентрувала біля кордонів України свої війська. Росіяни свої дії пояснювали проведенням військових маневрів.

У Євросоюзі уточнювали, що біля кордонів України перебувають понад 100 тисяч російських військових.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков 7 квітня стверджував, що війська Росії в прикордонних з українськими районами територіях перебуватимуть стільки часу, скільки вважатимуть за потрібне у Москві.

9 квітня головнокомандувач ЗСУ Хомчак підкреслював, що армія України готова відповідати на провокації РФ як на Донбасі, так і у ситуації з ускладненням обстановки навколо українських кордонів.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 22 квітня заявив, що росіяни прийняли рішення відвести війська від кордонів України. Рішення пов'язане з виконанням підрозділами своїх завдань.