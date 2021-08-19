ВООЗ виявила підроблену вакцину проти коронавірусу

У світі з'явилася підроблена вакцина від коронавірусу / УНІАН

Індійський інститут сироватки, який займається виробництвом препарату від коронавірусу Covishield - версією вакцини AstraZeneca для Індії, підтвердив факт підробки ін'єкції.

Це виявила Всесвітня організація охорони здоров'я на території Індії та Уганди, пише Independent.

ЗМІ пише, що дані підроблені препарати були вилучені в період з липня по серпень поточного року.

Тим часом, у Всесвітній організації охорони здоров'я стурбовані таким поворотом подій і заявляють, що підроблені дози серйозно загрожують здоров'ю світового населення.

У зв'язку з цим організація закликає всіх учасників вакцинації бути пильними в роботі з препаратами проти коронавірусу.

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"Всі медичні вироби повинні бути отримані від авторизованих/ліцензованих постачальників. Слід ретельно перевіряти справжність і фізичний стан продукції", - зазначено в повідомленні.

А ось від уряду Індії офіційної заяви з цього приводу поки не надходило.

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Нагадаємо, український уряд зареєстрував вакцину від Covid-19 виробника Johnson & Johnson. Відповідне рішення було прийнято 18 серпня. Таким чином препарат Janssen COVID-19 Vaccine додали до переліку вакцин, після вакцинації якими щеплені громадян отримують COVID-сертифікат. Особливість цієї вакцини в тому, що для повної вакцинації потрібна тільки одна доза. Тому українцям не доведеться стояти в черзі по кілька разів для того, щоб пройти повний курс вакцинації від коронавірусної інфекції.