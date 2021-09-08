ВООЗ засудила багаті країни у "подовженні пандемії" через накопичення COVID-вакцин

В ЄС повністю вакциновані 57% населення. / УНІАН

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) звинуватила багаті країни за накопичення вакцин проти коронавірусу, а також засобів лікування та захисного обладнання, заявивши, що такі дії "продовжують пандемію".

З такою заявою виступила Марія Ван Керхов, керівниця підрозділу ВООЗ з нових хвороб. За її словами, накопичення вакцин "не просто несправедливо, не просто аморально, але і продовжує пандемію", передає телеканал CNBC.

За даними ООН, Європейський союз повністю прищепив 57% свого населення і вводить бустерні дози у Франції і Великобританії. При цьому в Африці повністю вакциновані тільки 3% населення.

Нагадаємо, днями Всесвітня організація охорони здоров'я зробила невтішну заяву про рівень захворюваності коронавірусом. В Організації акцентували, що світ перейшов на плато і воно знаходиться на досить високому рівні. Щодня у світі фіксується близько 4,5 млн випадків інфекції COVID-19. Щодня від неї помирає 72-78 тисяч людей.

Раніше американська компанія Moderna заявила, що тим, хто пройшов повний курс вакцинації, необхідно буде через пів року зробити третє щеплення від ковіда. Оскільки це зможе забезпечити імунітет від нових небезпечних штамів.

Разом з тим, вже вакцинованим двома дозами особам вводили 50 мікрограмів препарату, хоча перші дві дози традиційно ввели по 100 мкг. При цьому рівень антитіл наблизився до рівня, який спостерігається у раніше невакцинованих людей, які отримали дві 100-мікрограмові дози.