"Повітряне піратство" Лукашенка: в ЄС розповіли, як закривають небо від Білорусі

У Ryanair зробили нову заяву після інциденту в Мінську / 1zoom.ru

Ірландська авіакомпанія Ryanair назвала "актом повітряного піратства" екстрену посадку в Мінську літака, що прямував рейсом Афіни-Вільнюс, на борту якого перебував засновник опозиційного Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич.

Як йдеться в заяві авіакомпанії в Twitter, дії білоруської влади були протиправними.

"Ryanair засуджує протиправні дії білоруських органів влади, які перенаправили рейс Ryanair FR4978 до Мінська вчора (23 Травня), що було актом повітряного піратства", – йдеться в заяві.

За інформацією компанії, розслідуванням інциденту займаються оборонні агентства Євросоюзу і НАТО.

"Ryanair повністю співпрацює з ними, і ми не можемо надавати подальші коментарі з міркувань безпеки", - додали в авіакомпанії.

Зазначимо, що влада Литви заборонила літакам, які прямують до республіки і з неї, пролітати над Білоруссю.

Як пише Delfi, заборона набирає чинності 25 травня о 00: 00 за часом UTC.

Додамо, що в понеділок австрійська авіакомпанія Austrian Airlines скорегувала маршрут прямування рейсу Відень-Москва (AUA601/OS601). Рейс пролягав через повітряний простір Білорусі, проте 24 травня перевізник прийняв рішення виконати політ через Україну. Про це свідчать дані міжнародної служби моніторингу пересування повітряного транспорту Flightradar.

Які авіакомпанії відмовляються від польотів над Білоруссю:

Рейс airBaltic з Риги до Одеси обійшов територію Білорусі над Литвою і Польщею. Рейс авіакомпанії з Риги на Тбілісі-рушив через повітряний простір Росії.

В авіакомпанії Wizz Air повідомили, що під час польоту з Києва в Таллінн авіакомпанія уникає білоруського повітряного простору, продовжує стежити за ситуацією.

У польській авіакомпанії LOT заявили про те, що можуть зупинити польоти над Білоруссю.

Литовська авіакомпанія Avia Solutions Group вирішила змінити маршрути і уникати білоруського повітряного простору.

Австрійський Austrian Airlines направила рейс Відень-Москва (AUA601/OS601). в обхід повітряного простору Білорусі.

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Затримання Романа Протасевича:

Нагадаємо, 23 травня в Мінську екстрено сів літак компанії Ryanair, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли.

Серед пасажирів знаходився Опозиційний блогер, творець телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала це"операцією спецслужб".

В Євросоюзі різко відреагували на дії Мінська і зажадали пояснень від білоруської влади.

У чому звинувачують Романа Протасевича в Білорусі: