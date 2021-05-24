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"Повітряне піратство" Лукашенка: в ЄС розповіли, як закривають небо від Білорусі

24 травня 2021, 16:12

Литва заборонила літакам, які прямують до республіки і з неї, пролітати над Білоруссю.

У Ryanair висунули звинувачення Білорусі
У Ryanair зробили нову заяву після інциденту в Мінську / 1zoom.ru

Ірландська авіакомпанія Ryanair назвала "актом повітряного піратства" екстрену посадку в Мінську літака, що прямував рейсом Афіни-Вільнюс, на борту якого перебував засновник опозиційного Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич.

Як йдеться в заяві авіакомпанії в Twitter, дії білоруської влади були протиправними.

"Ryanair засуджує протиправні дії білоруських органів влади, які перенаправили рейс Ryanair FR4978 до Мінська вчора (23 Травня), що було актом повітряного піратства", – йдеться в заяві.

За інформацією компанії, розслідуванням інциденту займаються оборонні агентства Євросоюзу і НАТО.

"Ryanair повністю співпрацює з ними, і ми не можемо надавати подальші коментарі з міркувань безпеки", - додали в авіакомпанії.

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Зазначимо, що влада Литви заборонила літакам, які прямують до республіки і з неї, пролітати над Білоруссю.

Як пише Delfi, заборона набирає чинності 25 травня о 00: 00 за часом UTC.

Додамо, що в понеділок австрійська авіакомпанія Austrian Airlines скорегувала маршрут прямування рейсу Відень-Москва (AUA601/OS601). Рейс пролягав через повітряний простір Білорусі, проте 24 травня перевізник прийняв рішення виконати політ через Україну. Про це свідчать дані міжнародної служби моніторингу пересування повітряного транспорту Flightradar.

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Які авіакомпанії відмовляються від польотів над Білоруссю:

Рейс airBaltic з Риги до Одеси обійшов територію Білорусі над Литвою і Польщею. Рейс авіакомпанії з Риги на Тбілісі-рушив через повітряний простір Росії.

В авіакомпанії Wizz Air повідомили, що під час польоту з Києва в Таллінн авіакомпанія уникає білоруського повітряного простору, продовжує стежити за ситуацією.

У польській авіакомпанії LOT заявили про те, що можуть зупинити польоти над Білоруссю.

Литовська авіакомпанія Avia Solutions Group вирішила змінити маршрути і уникати білоруського повітряного простору.

Австрійський Austrian Airlines направила рейс Відень-Москва (AUA601/OS601). в обхід повітряного простору Білорусі.

читайте такожУ Зеленського назвали умову заборони польотів білоруських літаків в Україну

Затримання Романа Протасевича:

  • Нагадаємо, 23 травня в Мінську екстрено сів літак компанії Ryanair, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли.
  • Серед пасажирів знаходився Опозиційний блогер, творець телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.
  • Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала це"операцією спецслужб".
  • В Євросоюзі різко відреагували на дії Мінська і зажадали пояснень від білоруської влади.

У чому звинувачують Романа Протасевича в Білорусі:

  • Як зазначає TUT.by, Протасевич проходить обвинуваченим за такими статтями:
  • ч. 3 ст. 130 (вчиненні умисних дій, спрямованих на порушення соціальної ворожнечі за ознакою професійної приналежності);
  • ст. 293 (організація масових заворушень);
  • ст. 342 (організація групових дій, грубо порушують громадський порядок).
  • Ні по одне з цих статей не передбачена виняткова міра покарання, додає видання.
  • Санкції статей, за якими проходить в якості обвинуваченого затриманий в неділю в аеропорту Мінська Роман Протасевич, припускають покарання аж до позбавлення волі на строк до 15 років, йдеться в Кримінальному кодексі Білорусі.
Роман Протасевич Ryanair новини Білорусі Nexta
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