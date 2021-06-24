"Возили полем як л*йно": син Жириновського з Держдуми вибухнув образою на адресу України

Депутат Держдуми Ледебев назвав Україну "незрозумілою українською околицею" / Скріншот YouTube-канал ЛДПР-ТВ

Депутат Держдуми РФ, син лідера ЛДПР Володимира Жириновського Ігор Лебедєв розлютився через порівняння збірної України з футболу зі збірною Росії і заявив, що йому "начхати" на українську команду, і що так роблять тільки "ідіоти". При цьому він назвав "приниженням Великої Росії" подібні аналогії з "незрозумілою українською околицею".

У коментарі Чемпионат.сом він сказав, що йому не важливі зображення на футбольній формі збірної України і вихід української команди до 1/8 фіналу Євро-2020. Політик не хоче, щоб російську збірну порівнювали з українською національною командою.

"Мені плювати на збірну України. Мені плювати, що зображено на їх формі. Мені плювати, вийшли вони до плей-офф Євро-2020 чи ні. Не розумію, чому така пильна увага до цієї збірної? Ми - не Україна, а Росія. Хочу, щоб ми обговорювали збірну Росії. Так, ми безумовно обговорюємо і її, але у тому числі в контексті збірної України. Давайте ще з Македонією порівняємося", - зазначив Лебедєв.

За його словами, російську команду з українською порівнюють тільки "ідіоти". Австрія в грі з Україною, мовляв, "возила полем як л*йно" українську збірну, а "Велика Росія" нібито не повинна "принижувати себе" порівнянням з "незрозумілою українською околицею".читайте такожУ Путіна готові до появи збірної України у футболках з Кримом на матчі у Петербурзі

"Збірну Росії порівнюють з Україною? Хто це робить? Ідіоти! Особисто я порівнювати з Україною не хочу - мені на начхати. Я вболіваю за красивий футбол. Сьогодні грають Португалія і Франція — ось це матч! Або, наприклад, зустріч Швеції та Польщі, коли шведи забивають на 94-й хвилині і доводять, що у футбол грають до фінального свистка... іспанців сьогодні прорвало: вони забили словакам п'ять м'ячів. Навіщо мені потрібна Україна? В останньому матчі австрійці возили їх як полем як л*йно. Що в них особливого? Чому ми принижуємо самі себе? Велика Росія і незрозуміла українська околиця", - підкреслив Ігор Лебедєв.читайте такожУ Росії оголосили про "змову" проти збірної на матчі з Бельгією і покликали на допомогу ФСБ

Нагадаємо, завдяки перемозі збірної Іспанії над Словаччиною з рахунком 5:0 і тріумфу шведської збірної над Польщею на останніх хвилинах матчу, Україна змогла пробитися до плей-офф Євро-2020.

Збірна Росії посіла останнє місце у своїй групі, програвши Данії з рахунком 1: 4 у заключному матчі групового етапу.

Скандал між Росією і Україною на Євро-2020