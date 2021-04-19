Біля Парижа розбився літак, є жертви / фото ілюстративне, Reuters

У Франції сталася трагедія - поблизу Парижа розбився легкомоторний літак. Унаслідок авіакатастрофи загинули чотири людини.

Катастрофа сталася в департаменті Сена і Марна столичного регіону Іль-де-Франс, повідомляє BFMTV. Літак типу Robin DR400 виявили близько 14: 00 в неділю, 18 квітня, у полі.

Повідомляється, що авіакатастрофа сталася орієнтовно за 20 кілометрів від злітно-посадкової смуги аеропорту Руассі на північ від Парижа. За попередніми даними, літак виконував навчальний політ.

Як повідомляє в мережі інформаційний ресурс Nationale 2 infos, близько 13:00 туристичний літак вилетів з Бове. Він летів зі швидкістю 203 км/год на висоті 365 м і розбився через 23 хвилини.

Для з'ясування обставин надзвичайної події розпочато поліцейське розслідування.

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