Біля Парижа розбився літак, є жертви

Авіакатастрофа сталася орієнтовно за 20 кілометрів від злітно-посадкової смуги аеропорту Руассі на північ від Парижа.
У Франції сталася трагедія - поблизу Парижа розбився легкомоторний літак. Унаслідок авіакатастрофи загинули чотири людини.
Катастрофа сталася в департаменті Сена і Марна столичного регіону Іль-де-Франс, повідомляє BFMTV. Літак типу Robin DR400 виявили близько 14: 00 в неділю, 18 квітня, у полі.
Повідомляється, що авіакатастрофа сталася орієнтовно за 20 кілометрів від злітно-посадкової смуги аеропорту Руассі на північ від Парижа. За попередніми даними, літак виконував навчальний політ.
Як повідомляє в мережі інформаційний ресурс Nationale 2 infos, близько 13:00 туристичний літак вилетів з Бове. Він летів зі швидкістю 203 км/год на висоті 365 м і розбився через 23 хвилини.
Для з'ясування обставин надзвичайної події розпочато поліцейське розслідування.
Авіакатастрофи у світі - про що йшлося раніше:
- Воєнний літак АН-26 розбився при аварійній посадці в Алмати (Казахстан). Загинули чотири людини, ще двоє постраждали.
- В Індонезії розбився Boeing 737-524 авіакомпанії Sriwijaya Air. Диспетчери втратили зв'язок з літаком після того, як лайнер вилетів з Джакарти. Це перша велика авіакатастрофа 2021 року.