Біля турецького курорту спалахнули лісові пожежі: готелі в небезпеці

У Туреччині на курорті спалахнули лісові пожежі / twitter.com/Tr_News

У неділю, 27 червня, біля популярного турецького курортного міста Мармаріс спалахнули масштабні лісові пожежі - поруч знаходяться туристичні поселення і готелі, пише видання Анадолу.

На місці працюють пожежники. Причина виникнення загоряння поки що невідома. Також залучені шість вертольотів.

"З невідомих причин в Ічмелері, в районі Мармарісу прибережної провінції, в лісових масивах неподалік від готелів і селищ виникли пожежі", - йдеться в повідомленні.

Через вітер, вогонь швидко поширюється. Вітер також ускладнює гасіння пожежі.

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"Команди працюють відповідно до того, як вітер змінює напрямок", - сказав губернатор провінції, додавши, що для надання допомоги прибуло багато підкріплень із довколишніх районів.

Повідомлень про жертви від пожеж не надходило.

Як раніше писав Главред, масштабні пожежі на Луганщині спровокували атаки бойовиків, розповіли українські бійці.

Всього підтверджено 11 жертв пожеж, ще 18 осіб перебувають у лікарнях, сотні сімей залишилися без даху над головою.

30 вересня і 1 жовтня в декількох районах Луганської області виникли масштабні лісові пожежі, які перекинулися на населені пункти.