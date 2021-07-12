Відплата за Крим і Донбас: Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії

ЄС продовжив економічні санкції проти Росії / gettyimages

Сьогодні, 12 липня Рада ЄС одноголосно прийняла рішення про продовження економічних санкцій щодо Росії, введених у 2014-му році у зв'язку з приєднанням Криму та війною на Донбасі.

Обмеження по конкретних галузях економіки Російської Федерації продовжені ще на шість місяців, до 31 січня 2022-го. Рішення Ради ґрунтується на останній оцінці стану імплементації Мінських угод, повідомляє Європейська правда.

Відзначається, що лідери Євросоюзу закликали Росію повністю взяти на себе відповідальність за забезпечення повного виконання Мінських домовленостей як ключової умови будь-якої істотної зміни в позиції ЄС. У світлі того, що ці угоди не виконуються Росією, керівники ЄС одноголосно вирішили продовжити економічні санкції проти неї.

Повідомляється, що санкції, зокрема:

обмежують доступ на первинний і вторинний ринок капіталу ЄС для певних російських банків і компаній;

забороняють форми фінансову допомогу і посередницькі послуги щодо російських фінансових установ;

забороняють пряме або непряме ввезення, вивезення або передачу всіх матеріалів, пов'язаних з обороною, і встановлюють заборону на товари подвійного призначення для військового використання і кінцевих споживачів в Росії;

обмежують доступ Росії до певних чутливих технологій, які можуть бути використані в російському енергетичному секторі, наприклад у видобутку і розвідці нафти.

У Раді ЄС також зазначають, що окрім економічних санкцій, щодо Росії діють інші обмежувальні заходи як реакція на українську кризу. До них відносяться: дипломатичні заходи, індивідуальні обмежувальні заходи (заморожування активів і обмеження подорожей) і конкретні обмеження економічних відносин з Кримом і Севастополем.

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Нагадаємо, що вперше санкції були введені в червні 2014 року у відповідь на навмисні спроби підірвати територіальну цілісність України і дестабілізувати країну. Пізніше ці заходи були посилені у вересні 2014 року.

Цей санкційний режим ЄС переглядає кожні пів року, після розгляду поточного стану виконання Мінських домовленостей. У зв'язку з цим, обмеження завжди продовжуються.