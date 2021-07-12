УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Відплата за Крим і Донбас: Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії

12 липня 2021, 12:40

Рада ЄС постановила продовжити санкції щодо окремих секторів економіки РФ до 31 січня 2022 року.

Санкції проти Росії
ЄС продовжив економічні санкції проти Росії / gettyimages

Сьогодні, 12 липня Рада ЄС одноголосно прийняла рішення про продовження економічних санкцій щодо Росії, введених у 2014-му році у зв'язку з приєднанням Криму та війною на Донбасі.

Обмеження по конкретних галузях економіки Російської Федерації продовжені ще на шість місяців, до 31 січня 2022-го. Рішення Ради ґрунтується на останній оцінці стану імплементації Мінських угод, повідомляє Європейська правда.

Відзначається, що лідери Євросоюзу закликали Росію повністю взяти на себе відповідальність за забезпечення повного виконання Мінських домовленостей як ключової умови будь-якої істотної зміни в позиції ЄС. У світлі того, що ці угоди не виконуються Росією, керівники ЄС одноголосно вирішили продовжити економічні санкції проти неї.

Повідомляється, що санкції, зокрема:

  • обмежують доступ на первинний і вторинний ринок капіталу ЄС для певних російських банків і компаній;
  • забороняють форми фінансову допомогу і посередницькі послуги щодо російських фінансових установ;
  • забороняють пряме або непряме ввезення, вивезення або передачу всіх матеріалів, пов'язаних з обороною, і встановлюють заборону на товари подвійного призначення для військового використання і кінцевих споживачів в Росії;
  • обмежують доступ Росії до певних чутливих технологій, які можуть бути використані в російському енергетичному секторі, наприклад у видобутку і розвідці нафти.

У Раді ЄС також зазначають, що окрім економічних санкцій, щодо Росії діють інші обмежувальні заходи як реакція на українську кризу. До них відносяться: дипломатичні заходи, індивідуальні обмежувальні заходи (заморожування активів і обмеження подорожей) і конкретні обмеження економічних відносин з Кримом і Севастополем.

Реклама

читайте такожЗеленський підготував аргументи проти Північного потоку 2 - ОПУ

Нагадаємо, що вперше санкції були введені в червні 2014 року у відповідь на навмисні спроби підірвати територіальну цілісність України і дестабілізувати країну. Пізніше ці заходи були посилені у вересні 2014 року.

Цей санкційний режим ЄС переглядає кожні пів року, після розгляду поточного стану виконання Мінських домовленостей. У зв'язку з цим, обмеження завжди продовжуються.

санкції проти Росії санкції Євросоюзу
Зараз ви переглядаєте новину «Відплата за Крим і Донбас: Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Оля Полякова презентувала новий кліп на запальну композицію "Доросла дівчинка"Оля Полякова презентувала новий кліп на запальну композицію "Доросла дівчинка" Гороскоп на 12 липня 2021 всіх знаків Зодіаку: підлий обман, пограбування й пожежіГороскоп на 12 липня 2021 всіх знаків Зодіаку: підлий обман, пограбування й пожежі Белла Хадід без білизни на червоній доріжці прикрила груди лише коштовною підвіскоюБелла Хадід без білизни на червоній доріжці прикрила груди лише коштовною підвіскою Українців чекає додатковий вихідний: коли і як будемо відпочиватиУкраїнців чекає додатковий вихідний: коли і як будемо відпочивати "Ми просто їдемо на пляж": одеситів розлютила оголена пара в маршрутці"Ми просто їдемо на пляж": одеситів розлютила оголена пара в маршрутці

Останні новини

06:44

Дружина Цекало без ліфчика показала груди перед дзеркалом у своїй студії

06:34

Зеленський зустрівся з Меркель: переговори тривали понад чотири годин

06:32

Путін зізнався, що має намір йти до кінця в Україні Погляд

06:01

Путін готується до наступу і хоче приховати проблеми Кримського мосту - військовий експерт

05:24

Ідея-фікс Путіна: ексглава СБУ попередив про підривну акцію Кремля і назвав терміни Відео

Реклама
05:04

Як повернутися в робочий ритм після сезону відпусток: розповідає психолог

04:43

Вчені відшукали радикальний і жорстокий спосіб продовжити життя чоловікам Відео

04:17

Коли день Іллі: дата, традиції і заборони свята

03:34

Ціна може стати непідйомною: експерт спрогнозував зростання тарифів на газ

03:10

Православний календар на серпень 2021: день Іллі, Успенський піст і Яблучний Спас

02:16

Гороскоп на 15 липня 2021 всіх знаків Зодіаку: грандіозний скандал чи велике кохання Відео

01:25

Найгірший сценарій для Києва: експерт оцінив ризики зупинки транзиту газу через Україну Відео

01:19

Дружина Сергія Лещенка показала груди і розбурхала Мережу жарким фото

00:51

Важко заснути? Дві речі, які ви повинні з'їсти або випити перед сном Відео

00:39

По Житомиру пронеслась сильна злива з градом: є жертва негоди Відео

00:16

Магнітна буря з 13 липня відкриває найнебезпечніший період місяця: що робити Відео

00:02

Блогерка-підліток вигуляла хлопця на повідку і нарвалася на критику: їй загрожує мусульманська банда Відео

12 липня, понеділок
23:55

Симптоми високого рівня холестерину: невидимий знак на ваших пальцях Відео

23:35

"Він веде Україну до знищення": Поклонська виклилилася на Зеленського через статтю Путіна Відео

23:30

На Житомирщині дитина отримала важке вогнепальне поранення: поліція підозрює військового Відео

Реклама
23:04

Чи можна почистити печінку і організм в цілому: вчені нарешті дали відповідь Відео

22:56

Стаття Путіна - ображене старече бубоніння Погляд

22:55

Заливали молоком і засипали пластівцями: у київському метро блогери відзначилися черговою витівкою Відео

22:40

Як правильно зберігати і заморожувати кукурудзу: головні правила для здоров'я Відео

22:31

Як врятуватися від магнітних бур: поради досвідченого лікаря Відео

22:29

"Концентрація залишається високою": Зеленський висловився з приводу відведення російських військ Відео

22:09

Як довго залишаються симптоми COVID-19 після одужання - відповідь медиків Відео

21:50

Сім помилок приготування, які роблять овочі марними Відео

21:43

"Заміни бути не може": Меркель зробила гучну заяву щодо Північного потоку-2 Відео

21:38

Меркель розповіла, яку величезну кількість вакцин від COVID-19 Німеччина передасть Україні Відео

21:12

Позбавлення волі і величезний штраф: у Запоріжжі суд виніс вирок водієві електросамокату

21:07

Меркель розлютилася через повільне виконання Мінських угод Відео

21:05

Прикмети на 13 липня: що не можна робити в Собор 12 апостолів Відео

20:51

"Все чорне і обпалене": у Львові дівчинка проковтнула батарейку і сильно пошкодила стравохід

20:11

Купалися поруч з трупом: в Одесі тіло потопельника пролежало на пляжі 4 години - ЗМІ Відео

19:45

Гороскоп на 13 липня 2021 всіх знаків Зодіаку: нещасні випадки, брехня й таємні перешкоди Відео

19:40

"Україна - дітище радянської доби": повний текст скандальної статті Путіна про Україну

19:39

Переможниця Холостяка Даша Квіткова вразила зізнанням про секс на 9 місяці

19:29

"Все сталося раптово": у Херсоні 12-річна дівчинка померла під час операції

19:07

В Іспанії трагічно потонула українка: двоє маленьких дітей залишилися без матері Відео

Реклама
18:43

Ріанна вперше за 5 років знімає кліп і покаже там свого коханого

18:42

"Києву Донбас просто не потрібен": стаття Путіна

18:14

Племінниця Ротару вразила фантазію засмаглими формами на дикому пляжі

18:00

На українських прилавках з'явилися перші кавуни ранніх сортів: ціни здивували

18:00

Як не потрапити на шкідливий сайт: фахівці розповіли, на що звертати увагу

17:42

За кордоном українська олія вдвічі дешевша: порівняння цін на продукти в Україні та в Чехії Відео

17:37

Нова лікарня 3 рівня в Краматорську може залишитися без персоналу: названа причина

17:07

Не влаштувала панамка: маму дівчинки в дитсадку під Дніпром цькували і вимагали гроші

17:02

Тіна Кароль розкрила всі небезпеки Atlas Weekend 2021, які трапилися з нею Відео

16:44

Семеро дітей у багажнику: під Києвом п'яний чоловік за кермом у ДТП вбив себе і дитину Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти