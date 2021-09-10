Відплата за Крим і Донбас: ЄС продовжив ще на пів року персональні санкції проти РФ

Термін дії цих санкцій спливав 15 вересня 2021 року.
Рада Європейського Союзу затвердила рішення продовжити ще на пів року персональні санкції проти фізичних і юридичних осіб РФ, введені у 2014-му році у зв'язку з приєднанням Криму і війною в Донбасі.
"Рада ЄС сьогодні вирішила продовжити санкції, спрямовані проти осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на шість місяців до 15 березня 2022 року", – йдеться на сайті Ради ЄС.
Зокрема, чинні обмежувальні заходи передбачають:
- заборону на поїздки в країни-члени Євросоюзу;
- заморожування активів;
- заборону на надання фінансів або інших економічних ресурсів фізичним і юридичним особам і суб'єктам, які потрапили під санкції.
Повідомляється, що обмежувальні заходи будуть застосовані щодо 177 фізичних осіб і 48 юридичних осіб. Рішення про продовження санкцій було прийнято за письмовою процедурою – воно набуде чинності після опублікування в Офіційному журналі ЄС.
Як повідомлялося раніше, 8 вересня посли ЄС погодили продовження персональних санкцій проти Росії через анексію Криму та агресію на Донбасі.
Санкції проти причетних до окупації Криму і Донбасу
- Санкції Євросоюзу проти осіб та суб'єктів, відповідальних за підрив територіальної цілісності України були запроваджені у березні 2014 року і відтоді продовжуються кожні пів року.
- До списку, затвердженого у 2014 році, входять так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов, інші псевдопосадовці Криму і Севастополя, лідери терористів Денис Пушилін, Андрій Пургін, Олександр Бородай, Ігор Гіркін, колишній народний депутат Олег Царьов. Серед компаній – порти Феодосії, Севастополя, Керчі, так звана "народна міліція Донбасу", санаторій "Нижня Ореанда", національне виробничо-аграрне об’єднання "Массандра", Національний інститут винограду та вина "Магарач", Російський національний комерційний банк тощо.
- Останній раз перед цим їх продовжили до 15 вересня 2021 року.