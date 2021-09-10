Відплата за Крим і Донбас: ЄС продовжив ще на пів року персональні санкції проти РФ

Санкції продовжать застосовуватися щодо 177 осіб і 48 компаній. / gettyimages

Рада Європейського Союзу затвердила рішення продовжити ще на пів року персональні санкції проти фізичних і юридичних осіб РФ, введені у 2014-му році у зв'язку з приєднанням Криму і війною в Донбасі.

"Рада ЄС сьогодні вирішила продовжити санкції, спрямовані проти осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на шість місяців до 15 березня 2022 року", – йдеться на сайті Ради ЄС.

Зокрема, чинні обмежувальні заходи передбачають:

заборону на поїздки в країни-члени Євросоюзу;

заморожування активів;

заборону на надання фінансів або інших економічних ресурсів фізичним і юридичним особам і суб'єктам, які потрапили під санкції.

Повідомляється, що обмежувальні заходи будуть застосовані щодо 177 фізичних осіб і 48 юридичних осіб. Рішення про продовження санкцій було прийнято за письмовою процедурою – воно набуде чинності після опублікування в Офіційному журналі ЄС.

Як повідомлялося раніше, 8 вересня посли ЄС погодили продовження персональних санкцій проти Росії через анексію Криму та агресію на Донбасі.

Санкції проти причетних до окупації Криму і Донбасу