Відплата за Крим і Донбас: Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії

ЄС дотримуватиметься єдиного підходу до Росії, заснованого на п'яти принципах і найближчим часом опрацює нові формати та умови діалогу з Москвою.
Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії, запроваджені у 2014 році у зв'язку з приєднанням Криму і війною в Донбасі, повідомив голова Євроради Шарль Мішель.
"Ми продовжили наші економічні санкції проти Росії: Москва повинна внести свій внесок і забезпечити повне виконання Мінських угод", - написав Мішель у Twitter.
Він зазначив, що ЄС дотримуватиметься єдиного підходу до Росії, заснованого на п'яти принципах, і найближчим часом опрацює нові формати та умови діалогу з Москвою.
Євросоюз запровадив свої найсильніші санкції в 2014 році через дестабілізаційні дії Росії проти України. Санкції спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори РФ, а також на сферу товарів подвійного призначення.
З того часу ЄС кожні пів року продовжує обмеження через відсутність прогресу у виконанні Мінських угод Росією.
Востаннє Рада ЄС продовжила економічні санкції проти Росії 17 грудня 2020 року.
Санкції ЄС проти Росії - про що йшлося раніше:
- Євросоюз запропонував США разом "змагатися" з Росією. У проєкті спільної заяви саміту Євросоюз-США запропонували об'єднати зусилля у протидії Росії. Заяву підготувала європейська сторона і направила її на узгодження до Вашингтона.
- У Європарламенті також розкрили сценарій удару по РФ. У проєкті рекомендацій з вибудовування довгострокової стратегії ЄС у відносинах з РФ, підготовленому Комітетом Європарламенту з міжнародних справ, важливим принципом є боротьба з російським впливом і "гібридними загрозами".
- Глава Європейського парламенту Девід Сассолі закликав посилити санкції проти Росії. Він зазначив, що у Євросоюзу з Російською Федерацією зараз "дуже напружені" відносини.