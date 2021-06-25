Відплата за Крим і Донбас: Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії

Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії / getty images

Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії, запроваджені у 2014 році у зв'язку з приєднанням Криму і війною в Донбасі, повідомив голова Євроради Шарль Мішель.

"Ми продовжили наші економічні санкції проти Росії: Москва повинна внести свій внесок і забезпечити повне виконання Мінських угод", - написав Мішель у Twitter.

Він зазначив, що ЄС дотримуватиметься єдиного підходу до Росії, заснованого на п'яти принципах, і найближчим часом опрацює нові формати та умови діалогу з Москвою.

Євросоюз запровадив свої найсильніші санкції в 2014 році через дестабілізаційні дії Росії проти України. Санкції спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори РФ, а також на сферу товарів подвійного призначення.

З того часу ЄС кожні пів року продовжує обмеження через відсутність прогресу у виконанні Мінських угод Росією.

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Востаннє Рада ЄС продовжила економічні санкції проти Росії 17 грудня 2020 року.

Санкції ЄС проти Росії - про що йшлося раніше: