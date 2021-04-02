Можлива техногенна катастрофа: розвідка дізналася про нові проблеми з будівництвом СП-2

Судно Катунь з 16 березня стоїть на ремонті в доці порту Мункебо / szru.gov.ua

Через відмову іноземних компаній залучати передовий технологічний флот до будівництва Північного потоку-2, Росія змушена добудовувати газопровід власними силами. Для цього РФ використовує технологічно застарілі судна, які перебувають у передаварійному стані.

Як повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, в будівництві використовуються такі судна: Venie, Владислав Стрижов, Юрій Топчев, Умка, Vengery, Фінвал, Errie, Катунь.

Так, судно Катунь з 16 березня стоїть на ремонті в доці порту Мункебо (Данія). Воно має зовнішні пошкодження не лише корпусу, але і елементів управління. Крім того, тактико-технічні характеристики судна Умка не відповідають максимальним швидкостям і навантаженням, які використовує Росія для завершення будівництва.

"За оцінками експертного середовища, використання технологічно застарілих суден і обладнання в майбутньому збільшує імовірність виникнення техногенної катастрофи з екологічними наслідками регіонального масштабу при будь-яких пікових навантаженнях", - йдеться у повідомленні.

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