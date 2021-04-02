Можлива техногенна катастрофа: розвідка дізналася про нові проблеми з будівництвом СП-2

РФ змушена добудовувати газопровід власними силами. При цьому використовуються технологічно застарілі судна, які перебувають у передаварійному стані.
Через відмову іноземних компаній залучати передовий технологічний флот до будівництва Північного потоку-2, Росія змушена добудовувати газопровід власними силами. Для цього РФ використовує технологічно застарілі судна, які перебувають у передаварійному стані.
Як повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, в будівництві використовуються такі судна: Venie, Владислав Стрижов, Юрій Топчев, Умка, Vengery, Фінвал, Errie, Катунь.
Так, судно Катунь з 16 березня стоїть на ремонті в доці порту Мункебо (Данія). Воно має зовнішні пошкодження не лише корпусу, але і елементів управління. Крім того, тактико-технічні характеристики судна Умка не відповідають максимальним швидкостям і навантаженням, які використовує Росія для завершення будівництва.
"За оцінками експертного середовища, використання технологічно застарілих суден і обладнання в майбутньому збільшує імовірність виникнення техногенної катастрофи з екологічними наслідками регіонального масштабу при будь-яких пікових навантаженнях", - йдеться у повідомленні.
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Будівництво Північного потоку-2 - про що раніше писав Главред:
- Будівництво газопроводу Північний потік-2 було зупинено в грудні 2019 року після того, як швейцарська компанія Allseas відмовилася від укладання труб через можливі санкції з боку США.
- Але з грудня 2020 року будівництво відновилося.
- У підсумку укладання газопроводу ведуть російські кораблі.
- 22 лютого США розширили санкції проти газопроводу Північний потік-2. Як заявили в американському Мінфіні, в ще один санкційний список внесли судно-трубоукладач Фортуна.
- Російська транснаціональна корпорація Газпром планує запустити в роботу газопровід Північний потік-2 вже в 2021 році.