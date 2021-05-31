"Можливо, наступного разу": Столтенберг заявив, що Україну не запрошуватимуть на саміт НАТО

Генеральний секретар Альянсу порадив Україні сфокусуватися на реформах, на посиленні збройних сил і служб безпеки.
На саміт НАТО 14 червня 2021 року не запрошуватимуть Україну і Грузію. У ньому візьмуть участь тільки країни-учасниці альянсу, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
"Наступного разу у нас, можливо, буде більше часу. І ми проведемо зустрічі на високому рівні з партнерами. Але я не хочу спекулювати, коли будуть такі зустрічі, але цього разу формат з партнерами не передбачений", - заявив Столтенберг під час пресконференції в онлайн форматі.
За його словами, саміт пройде тільки для союзників, оскільки буде коротким.
Столтенберг зазначив, що політика відкритих дверей в НАТО є великим досягненням, яке дозволило поширити демократію і права людини майже всією Європою після холодної війни.
"Ми продовжуємо роботу з країнами-аспірантами такими як Грузія та Україна. Наш меседж: сфокусуйтеся на реформах, на посиленні збройних сил і служб безпеки, оскільки ми вважаємо, що це найкращий спосіб для євроатлантичної інтеграції", - зазначив Столтенберг.
Інтеграція України до НАТО - про що йшлося раніше:
- 6 квітня президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що тільки інтеграція української держави до Північноатлантичного альянсу допоможе завершити російсько-український конфлікт на Донбасі.
- 1 травня в Білому домі сказали, що адміністрація президента США Джо Байдена має намір працювати над тим, щоб в України залишалася можливість для вступу до НАТО.
- 3 травня президент Польщі Анджей Дуда розповів про те, що на саміті НАТО в червні країни Альянсу обговорять "дорожню карту", яку потрібно буде виконати Україні для вступу в колективний блок безпеки.
- Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква 8 травня підтвердив відомості, згідно з якими Україна не візьме участь у саміті Північноатлантичного альянсу, який заплановано на 14 червня. Водночас, за його словами, під час заходу має обговорюватися питання ПДЧ для Києва в НАТО.