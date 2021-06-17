"Вперше він втратив дар мови": дві американки оригінально помстилися за зраду

Американки об'єдналися і оригінально помстилися за зраду / Архівне фото: 1zoom.ru

Дві мешканки Техасу – Крістен Бішоп і Софі Міллер – оригінально помстилися своєму хлопцеві Адаму, який одночасно зустрічався з ними обома.

Ошукані дівчата влаштували собі спільний шикарний відпочинок в Туреччині - перед цим гордо кинувши обманщика прямо в аеропорту Стамбула, пише Fox News з посиланням на Kennedy News and Media.

Спочатку планувалося, що відпочивати в Туреччині Бішоп буде зі своїм хлопцем, з яким вони зустрічалися вже чотири роки. Але за кілька днів до відльоту з нею зв'язалася Міллер і повідомила, що вже дев'ять місяців теж зустрічається з цим хлопцем.

читайте такожЯк розпізнати емоційну зраду: експерти назвали способиПлан помсти дозрів швидко. Міллер заздалегідь прилетіла до Туреччини іншим рейсом, а слідом прибула і Бішоп із чоловіком, який досі не підозрював, що його обман розкритий.

Що його зрада розкрита, хлопець зрозумів лише в Стамбулі, де обидві дівчини ткнули його носом у фотодокази його зради. Адам був вражений, що правда розкрита.

"До цього моменту він ніколи не втрачав дар мови", – зазначила одна з дам.

Більш того, виявилося, що і всі броні (на річковий круїз, екскурсію в печерах і навіть на турецьку лазню) переоформлені на ім'я Софі. Відтак дівчата вирушили відпочивати на пару, а хлопець залишився не при справах.

"Ми дійсно зблизилися за восьмиденну поїздку, і, безумовно, найщасливішим виходом із цієї невдалої ситуації є те, що я знайшла хорошого друга", – зізналася Бішоп.

На зворотному шляху дівчата сиділи позаду Адама весь 13-годинний переліт.

"Ми просто сиділи, розмовляли, сміялися і насолоджувалися польотом, і він чув кожне слово", – позловтішалася Бішоп.

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