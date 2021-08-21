Вперше за 70 років: Гренландію накрив дощ

Минулими вихідними температура на льодовику Гренландії досягла свого максимуму.
Природа не втомлюється дивувати аномаліями. Минулими вихідними свідками цього стали жителі Гренландії, де вперше за 70 років пройшов дощ. На крижану поверхню випало сім мільярдів тонн води. Це в сім разів більше річної норми втраченого льоду.
Як пише CNN, температура піднялася вище нуля і спровокувала опади у вигляді дощу, який став першим з часів постійних спостережень, розпочатих в 1950 році.
Минулої суботи та неділі температура на льодовику Гренландії досягла свого максимуму. Причому, дане явище стало третім за останнє десятиліття.
"Те, що відбувається, - це не просто тепле десятиліття або два в умовах мінливого клімату. Це безпрецедентно", - застерігають експерти.
Аномальні опади випали над американською науковою станцією Summit. А вона, до речі, розташована на найвищій, а значить, найхолоднішій точці крижаного щита Гренландії.
Як підсумували вчені, зростання погодних явищ - танення, сильні вітри і дощі - наднормальні явища.
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Нагадаємо, раніше експерти заявили, що Земля нагрівається в рази швидше, ніж вважалося до цього. І якщо так буде продовжуватися, що вже до 2040 року планета нагріється на 1,5 градуса. В такому випадку планета зміниться до невпізнання: ймовірні обвали льодовиків і більш масштабні пожежі.