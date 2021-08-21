Вперше за 70 років: Гренландію накрив дощ

Гренландія побачила дощ / Фото pixabay.com

Природа не втомлюється дивувати аномаліями. Минулими вихідними свідками цього стали жителі Гренландії, де вперше за 70 років пройшов дощ. На крижану поверхню випало сім мільярдів тонн води. Це в сім разів більше річної норми втраченого льоду.

Як пише CNN, температура піднялася вище нуля і спровокувала опади у вигляді дощу, який став першим з часів постійних спостережень, розпочатих в 1950 році.

Минулої суботи та неділі температура на льодовику Гренландії досягла свого максимуму. Причому, дане явище стало третім за останнє десятиліття.

"Те, що відбувається, - це не просто тепле десятиліття або два в умовах мінливого клімату. Це безпрецедентно", - застерігають експерти.

Аномальні опади випали над американською науковою станцією Summit. А вона, до речі, розташована на найвищій, а значить, найхолоднішій точці крижаного щита Гренландії.

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Як підсумували вчені, зростання погодних явищ - танення, сильні вітри і дощі - наднормальні явища.

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Нагадаємо, раніше експерти заявили, що Земля нагрівається в рази швидше, ніж вважалося до цього. І якщо так буде продовжуватися, що вже до 2040 року планета нагріється на 1,5 градуса. В такому випадку планета зміниться до невпізнання: ймовірні обвали льодовиків і більш масштабні пожежі.