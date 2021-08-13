Лікар з Ізраїлю назвав найефективнішу вакцину від штаму коронавірусу Дельта

Сьогодні вакцина Moderna є найефективнішим препаратом проти нового штаму коронавірусу Дельта - лікар / Reuters

Ізраїльський лікар Борис Бриль висловив точку зору, згідно з якою американська вакцина Moderna наразі є найбільш ефективним препаратом від варіації коронавірусу Дельта. При вакцинації цим препаратом введення третьої дози не потрібно.

Як розповів лікар в ефірі телеканалу Україна 24, у Ізраїлі вже третій тиждень проходить кампанія з вакцинації третьою дозою. Застосовується препарат Pfizer. Трете щеплення роблять людям старше 60 років. Також двома дозами прищеплюють дітей від 12 до 16 років.

читайте такожУ вакцин Pfizer і Moderna виявили нові і небезпечні побічні ефектиКрім того, за словами Бриля, вакцина Moderna наразі стала найефективнішою вакциною проти індійської варіації коронавірусу Дельта. Причому у випадку з американським препаратом введення третьої дози вакцини не потрібне.

"Щодо Moderna на сьогоднішній день не потрібна третя доза, вона показала себе як найбільш ефективна вакцина проти штаму Дельта", - підкреслив Борис Бриль.

Вакцина від коронавірусу Moderna

Дитячий фонд ООН в рамках програми COVAX привіз в Україну більше 2 мільйонів доз американської вакцини Moderna. Щоб отримати імунітет, треба зробити два щеплення цим препаратом.

Згідно з даними досліджень, які були проведені у США і Канаді, вакцина Moderna може бути більш ефективною, ніж Pfizer, у випадку коронавірусу Дельта. Вчені не виключили, що протягом 6-12 місяців людям може знадобитися третя доза вакцинації Pfizer або Moderna.

10 серпня голова Національної медичної палати Сергій Кравченко заявив про смерть 50-річної жінки, яка була госпіталізована з коронавірусом. Вона померла через 5 днів після того, як їй зробили щеплення вакциною Moderna.