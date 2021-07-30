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Ворожнеча з РФ і перший Майдан: у Держдумі вибухнули звинуваченнями через інтеграцію України до НАТО

30 липня 2021, 21:18

У Росії впевнені, що Україна йде до Північноатлантичного альянсу вже довгі роки.

НАТО, Україна
Україна прямує до НАТО ще після першого Майдану - депутат Держдуми / УНІАН

Російський депутат Держдуми Руслан Бальбек заявив, що Україна ще з часів Помаранчевої революції (перший Майдан у 2004-2005 роках, - ред.) прагне до вступу до Північноатлантичного альянсу. На його думку, відтепер різниця лише у тому, що Україна, мовляв, стала "ворогувати" з Росією.

Про це політик заявив інформагентству РИА Новости, коментуючи заяву глави МЗС Дмитро Кулеби про те, що на РНБО була прийнята нова Стратегія зовнішньої політики держави. За його словами, для Росії це не стало новиною – Україна прагне до НАТО ще з першого Майдану.

читайте такожВступ до НАТО і ЄС - вільне право України: у Кремлі несподівано прийняли курс Києва на Захід"А до сьогоднішнього дня хіба Україна стояла в роздумах, куди їй піти? Тільки Кулеба сьогодні визначив шлях національного розвитку? Це казка для обивателя. Україна ще після першого Майдану почала топтатися біля дверей НАТО", - зазначив Бальбек.

Як підкреслив російський депутат, єдина зміна відтоді - це "ворожнеча" України з Росією.

Нагадаємо, 30 липня під час засідання Ради національної безпеки і оборони була прийнята Стратегія зовнішньої політики України. У документі йдеться про те, що українська держава прагне до вступу у Євросоюз і НАТО, відчуваючи себе важливим гравцем світового політичного процесу.

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Інтеграція України до НАТО

Президент Володимир Зеленський 7 червня під час перемовин з главою Білого дому Джо Байденом закликав Вашингтон створити чіткий механізм щодо вступу Києва до НАТО з прив'язкою до календарних дат.

14 червня президент Зеленський закликав Байдена відповісти на питання про те, чи бачить Захід інтеграцію України до НАТО і чи можлива інтеграція в найближчій перспективі.

За підсумками саміту Північноатлантичного альянсу в організації заявили, що Україна вступить до НАТО шляхом надання ПДЧ. Однак коли це конкретно відбудеться, в блоці не уточнили.

Господар Білого дому Джо Байден пізніше сказав, що Україна наразі не готова вступити до НАТО через проблеми з корупцією.

7 липня в НАТО заявили, що конкретних вимог щодо надання ПДЧ у Альянсу немає. Це скоріше політичне, ніж технічне рішення. Крім того, в Україні повинні розуміти, що для вступу Києва у блок безпеки до цього повинні бути готові і в самій організації.

новини Росії НАТО Держдума РФ Руслан Бальбек новини України
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