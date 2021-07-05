"Все пливе і летить": у Сочі ураган зносить все на своєму шляху

У Сочі лютує негода

У російському Сочі одночасно лютує злива і сильний вітер. Відомо, що через падіння дерева загинула людина, повідомляє Facebook адміністрації Сочі.

Негода в місті лютувала ще з 4 червня. Попередньо відомо, що вона повалила 34 дерева.

На вулиці Фрунзе в Адлерському районі при падінні дерева загинула одна людина, постраждали двоє.

"Один з постраждалих доставлений з травмами до лікарні, другий від госпіталізації відмовився", - розповіли в адміністрації міста.

Протягом найближчої доби, 5 липня, метеорологи прогнозують сильний вітер, опади і підйом рівня річок. Видання Mash пише, що Сочі пливе і летить одночасно. Адже ураганний вітер зносить все, що погано прибудовано, решту заливає вода.

Реклама

"Всі пляжі і Національний парк закриті, екскурсії не проводяться, купання заборонено", - пише видання.

Рятувальники вже готові до евакуації, проте влада вважає, що про це поки рано говорити. Але Гідрометцентр обіцяє, що вода буде підніматися до кінця дня.

Рівень води в річках дуже піднявся, особливо в річках Хорота і Мацеста. На кожній з 20 річок зараз чергують рятувальники, які в разі необхідності готові евакуювати жителів.

Російське видання пише, що місячна норма опадів випала в ніч з 4 на 5 липня. Зокрема на узбережжі 46-98 міліметрів, в передгірській зоні 96 – 158 міліметрів, в Червоній Поляні 41 міліметр, і відповідно в горах – 37 – 46 міліметрів.

Раніше Главред писав про те, що вчора, 4 липня, курорт Приморськ у Запорізькій області накрив дощ і сильний вітер. Але за кілька хвилин до початку негоди, місцеві жителі могли спостерігати рідкісне природне явище – повітряне "цунамі".