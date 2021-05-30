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Всі у крові: у Барнаулі надувний батут злетів у повітря і луснув, постраждали діти

30 травня 2021, 14:31

Дві дівчинки дістали травм після падіння з висоти. Дітей забрала швидка допомога. Стан постраждалих оцінюють як важкий і вкрай важкий.

батут
У Барнаулі надувний батут з дітьми злетів у повітря / Фото pixaby

У російському Барнаулі сталася НП. Двоє дітей дістали серйозних травм через надувний батут, який луснув. Обидві дитини госпіталізовані.

Атракціон розгорнули поруч з торговим центром в Барнаулі. У якийсь момент він буквально злетів у повітря. Як повідомили в ГУ МНС по Алтайському краю, батут чи то лопнув, чи то відірвався від строп, якими він був закріплений. Двоє дітей впали з атракціону. Як пишуть російські ЗМІ, причина НП - вирваний з батута шланг.

В результаті події дві дівчинки дістали травм після падіння з висоти. Зі слів очевидців, одна з них була вся в крові. Дітей забрала швидка допомога.

У мерії міста повідомили, що стан постраждалих на батуті дівчаток оцінюють як важкий і вкрай важкий.

Інцидентом займеться поліція і Ростехнагляд, будуть встановлюватися всі причини пригоди. На місці працюють співробітники МНС, які розрізали і прибрали атракціон, що вийшов з ладу.

Також на відео потрапив момент, коли кріплення батута лопнули. Атракціон піднявся на кілька метрів в повітря разом з дітьми.

Як повідомляв Главред, влітку 2019 року в Довгинцівському районі Кривого Рогу під час сильного пориву вітер відірвав від землі та покотив надувну гірку, на якій в цей момент гралися діти.

Утримати гігантський батут намагалися дорослі, які в цей момент перебували поруч.

Очевидці розповідають, що люди намагалися руками зупинити гірку і витягнути дітей. Внаслідок інциденту постраждали двоє дорослих - мама і бабуся дітей, які перебували на батуті. Жінки дістали травм під час спроб зупинити гірку. Одну з них госпіталізували.

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