"Все включено" у Туреччині: названа зміна для туристів

У готелях Туреччини в рамках системи "все включено" відвідувачам накладатимуть їжу в тарілки спеціальні офіціанти / 1zoom.ru

На період епідемії COVID-19 у Туреччині готелі країни в впровадили нове правило в системі all inclusive, згідно з яким відтепер накладатимуть їжу відвідувачам в ресторанах спеціальні офіціанти. Таке нововведення, спрямоване на посилення якості сервісу і гігієни, може залишитися і після завершення ситуації, пов'язаної з поширенням коронавірусної інфекції. Про це заявив мер турецького Бодрума Ахмет Арас.

Як повідомляє Silkway, Арас розповів про те, що подібні зміни в системі "все включено" впроваджені в країні на період епідемії COVID-19. Подібні зміни можуть зберегтися і після пандемії. Незважаючи на можливі складнощі для персоналу, такий крок він вважає правильним з позиції дотримання правил гігієни та якості сервісу.читайте такожУ Туреччині розповіли, чи торкнеться локдаун туристів з України

Також мер Бодрума підкреслив, що епідемічна ситуація в місті залишається стабільною. Близько 90% готелів пройшли перевірку санітарними службами і отримали дозвіл на роботу.

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